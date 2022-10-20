ЧВК Вагнера срочно готовит дополнительных заключенных для отправки на линию фронта — военная разведка
Самые большие потери личного состава ЧВК Вагнера составляют именно бывшие заключенные (Фото:пресс-служба ГУР)
ЧВК Вагнера, по данным украинской разведки, проводит срочную подготовку российских заключенных для отправки на линию фронта в Украину из-за угрозы «кадрового голода».
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.
«Чтобы не оказаться под угрозой „кадрового голода“ Вагнер срочно проводит подготовку нескольких дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий», — говорится в сообщении.
В разведке напомнили, что большинство состава ЧВК — это бывшие заключенные. По их данным, в войне против Украины участвуют более 8000 наемников из этой военной кампании.
«Большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения. Преобладающую часть личного состава штурмовых отрядов указанной ПВК составляют наемники, завербованные из заключенных», — добавили в пресс-службе.
Задача заключенных из ЧВК заключается в поддержке меньшей по численности группы контрактников.
При этом, по данным ГУР, самые большие потери личного состава составляют именно бывшие заключенные.
По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли более 66,6 тысяч личного состава.