ЧВК Вагнера срочно готовит дополнительных заключенных для отправки на линию фронта — военная разведка 20 октября, 16:15 Самые большие потери личного состава ЧВК Вагнера составляют именно бывшие заключенные (Фото:пресс-служба ГУР)

ЧВК Вагнера, по данным украинской разведки, проводит срочную подготовку российских заключенных для отправки на линию фронта в Украину из-за угрозы «кадрового голода».

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

«Чтобы не оказаться под угрозой „кадрового голода“ Вагнер срочно проводит подготовку нескольких дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий», — говорится в сообщении.

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В разведке напомнили, что большинство состава ЧВК — это бывшие заключенные. По их данным, в войне против Украины участвуют более 8000 наемников из этой военной кампании.

«Большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения. Преобладающую часть личного состава штурмовых отрядов указанной ПВК составляют наемники, завербованные из заключенных», — добавили в пресс-службе.

Задача заключенных из ЧВК заключается в поддержке меньшей по численности группы контрактников.

При этом, по данным ГУР, самые большие потери личного состава составляют именно бывшие заключенные.

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли более 66,6 тысяч личного состава.