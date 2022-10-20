ЧВК Вагнера срочно готовит дополнительных заключенных для отправки на линию фронта — военная разведка

20 октября, 16:15
Поделиться:
Самые большие потери личного состава ЧВК Вагнера составляют именно бывшие заключенные (Фото:пресс-служба ГУР)

Самые большие потери личного состава ЧВК Вагнера составляют именно бывшие заключенные (Фото:пресс-служба ГУР)

ЧВК Вагнера, по данным украинской разведки, проводит срочную подготовку российских заключенных для отправки на линию фронта в Украину из-за угрозы «кадрового голода».

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

«Чтобы не оказаться под угрозой „кадрового голода“ Вагнер срочно проводит подготовку нескольких дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:

Нашивки убитых российских боевиков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook) Экс-«вагнеровец» рассказал о снабжении от ГРУ и конфликте Пригожина с минобороны РФ, после которого «все стало очень плохо»

В разведке напомнили, что большинство состава ЧВК — это бывшие заключенные. По их данным, в войне против Украины участвуют более 8000 наемников из этой военной кампании.

«Большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения. Преобладающую часть личного состава штурмовых отрядов указанной ПВК составляют наемники, завербованные из заключенных», — добавили в пресс-службе.

Задача заключенных из ЧВК заключается в поддержке меньшей по численности группы контрактников.

При этом, по данным ГУР, самые большие потери личного состава составляют именно бывшие заключенные.

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли более 66,6 тысяч личного состава.

https://www.youtube.com/embed/Z9MldsRbSUo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Заключенные Войска РФ Фронт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X