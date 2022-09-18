Разведка Британии объяснила причину ракетных ударов РФ по гражданской инфраструктуре Украины 18 сентября, 10:43 Последствия ракетной атаки российских оккупантов на Кривой Рог, 14 сентября (Фото:Владимир Зеленский / Facebook)

Из-за неудач на фронте Россия расширила цели, по которым она готова нанести удары, объектами гражданской инфраструктуры.



Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Отмечено, что Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности по Украине с 24 февраля 2022 года. Однако за последние семь дней россияне увеличили количество атак против гражданской инфраструктуры даже там, где они, вероятно, не ожидают немедленного военного эффекта.

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В эту категорию входили удары по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.



«Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила число мест, по которым она готова нанести удары, пытаясь напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства», — говорится в сообщении.



Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.



Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться перед угрозой подтопления.



13 сентября власти Харькова и области сообщили о проблемах с электричеством, метрополитен приостановил работу.



Проблемы с электроэнергией является следствием ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Под ракетный обстрел попала Харьковская ТЭЦ, где погибли двое сотрудников компании Укрэнерго.



Поэтому в ряде регионов Украины исчез свет. Частично обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение почти всюду удалось полностью восстановить.



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