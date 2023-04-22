Британская разведка объяснила, почему на самом деле Кремль отменил марши памяти Бессмертного полка 22 апреля, 10:16 Россияне несут портреты людей, в том числе красноармейцев, во время марша Бессмертный полк (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Как сообщает разведка Британии, Кремль пытается сохранить последовательность в основном нарративе, который он использует для оправдания войны против Украины: что вторжение является «аналогом» советского опыта во время Второй мировой войны.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечают британские разведчики, 18 апреля 2023 года российские государственные СМИ сообщили об отмене нынешних маршей памяти Бессмертного полка о Великой отечественной войне для соблюдения «мер безопасности». На самом деле власти РФ, вероятно, были озабочены тем, что участники осветят масштаб потерь России в войне, которую она ведет против Украины.

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﻿﻿Это произошло после того, как владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин публично усомнился, действительно ли в Украине есть «нацисты», что противоречит оправданию войны Россией.

Разведка Британии отмечает, что Кремль продолжает попытки объединить российскую общественность вокруг поляризационных мифов о 1940-х годах.

﻿﻿12 апреля 2023 года государственное информационное агентство РИА Новости сообщило про «уникальные» документы из архивов ФСБ, свидетельствующие о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынской резни в 1940 году.

На самом деле ответственным за это преступление против польских граждан был орган-предшественник ФСБ — НКВД. Госдума России в 2010 году официально осудила Иосифа Сталина за приказ убить граждан Польши, добавили в разведке Великобритании.