Российские агенты множество раз под видом добровольцев пытались проникнуть в армию Украины — разведка 26 мая, 22:33 Андрей Черняк (Фото:Скриншот видео Радио Свободы)

В разведке сообщили, что российские спецагенты пытались попасть в украинскую армию под видом добровольцев.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Радио Свобода.

Черняк сообщил, что с начала полномасштабного вторжения поступали сотни запросов с просьбой привлечь граждан иностранных государств к участию в войне. Разведка, по его словам, должна была всех этих людей проверить.

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«И у нас было много случаев, когда под видом того, что „я доброволец, я хочу защищать Украину“, к нам пытались направить российских агентов», — рассказал он.

Черняк добавил, что украинская разведка «вовремя это выясняли и передавали их в соответствующие правоохранительные органы».