Украинские разведчики провели рейд на оккупированной территории Херсонской области — видео 10 марта, 15:11 Украинские разведчики показали рейд на Левобережье Херсонской области (Фото:Скриншот видео Юрий Соболевский/Telegram)

Украинские разведчики устроили рейд на оккупированную территорию Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram.

«Левобережная часть Херсонской области будет свободной! Мы вернем каждый сантиметр своей земли и освободим каждого нашего жителя! На видео херсонские разведчики проводят рейд на временно оккупированной территории», — написал он.

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Соболевский уточнил, что видео публикуется с разрешения военных.

Российские оккупанты бежали с правого берега Херсонской области в начале ноября 2022 года. Тогда ВСУ освободили Херсон и другие населенные пункты правобережья региона.

Левый берег Херсонской области пока остается под оккупацией РФ.