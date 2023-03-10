Украинские разведчики провели рейд на оккупированной территории Херсонской области — видео
Украинские разведчики показали рейд на Левобережье Херсонской области (Фото:Скриншот видео Юрий Соболевский/Telegram)
Украинские разведчики устроили рейд на оккупированную территорию Херсонской области.
Соответствующее видео опубликовал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram.
«Левобережная часть Херсонской области будет свободной! Мы вернем каждый сантиметр своей земли и освободим каждого нашего жителя! На видео херсонские разведчики проводят рейд на временно оккупированной территории», — написал он.
Соболевский уточнил, что видео публикуется с разрешения военных.
Российские оккупанты бежали с правого берега Херсонской области в начале ноября 2022 года. Тогда ВСУ освободили Херсон и другие населенные пункты правобережья региона.
Левый берег Херсонской области пока остается под оккупацией РФ.