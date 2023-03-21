«Засекли — уничтожили». В ГУР показали ликвидацию российских оккупантов — видео 21 марта, 10:27 В ГУР показали, как беспилотниками работают по оккупантам (Фото:Кадр видео ГУР Минобороны)

Украинские разведчики показали, как уничтожают российских оккупантов, называя это «рутинной работой».

Соответствующее видео опубликовано на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

«Воины ГУР МО Украины во время рутинной ежедневной работы уже приняли привычку не церемониться с российскими оккупантами: засекли — уничтожили», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

На видео показано, как разведчики выезжают на позиции, собирают и запускают беспилотники, получают видео с их камер и, выследив россиян, наносят по ним удар.

Ранее в Сети появилось видео, как украинские военные за одну ночь уничтожили 10 танков оккупантов на Донецком направлении.

Также Силы спецопераций показали видео уничтожения партии оккупантов на Донецком направлении.

