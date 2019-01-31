Разрыв контракта с Аласанией и скандал вокруг чиновниц Бучанского горсовета. Главные новости 31 января Вчера, 20:00 290 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Вокруг чиновниц Бучанского горсовета разгорелся скандал из-за отдыха на Мальдивах, а Европарламент признал временным президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

НВ собрало главные новости дня.

В Украине вступил в силу закон о переходе и регистрации религиозных общин

В Украине вступил в силу закон о порядке изменения подчиненности религиозными общинами. Читать далее...

Туск заявил, что Cоглашение по Brexit не подлежит пересмотру

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit. Читать далее...

ЕС создает компанию для обхода санкций США против Ирана

По информации СМИ, на встрече министров иностранных дел стран ЕС будет объявлено о создании агентства, через которое будут осуществляться расчеты за сделки между европейскими и иранскими компаниями. Читать далее...

Из-за отдыха чиновниц из Киевской области на Мальдивах разгорелся скандал

После публикации в Facebook фото отдыха на Мальдивах начальницы финуправления Бучанского горсовета Татьяна Симон и главы пресс-службы Виктории Ляховец чиновницы оказались в центре скандала, так как согласно декларации оплатить такой отдых им было бы трудно. Читать далее...

Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой признали временным президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Читать далее...

Госохрана в 2018 году предотвратила 11 покушений на Порошенко

Руководитель УГО Валерий Гелетей заявил, что сотрудники Управления государственной охраны Украины в 2018 году предотвратили 11 покушений на жизнь президента Петра Порошенко. Читать далее...

Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах. Читать далее...

Общественное телевидение разорвало контракт с Аласанией

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией. Читать далее...