Разрушенный мост в Демидове планируют восстановить через три недели 30 июня, 22:15 Полноценное сообщение планируют восстановить через три недели (Фото:Володимир Підкурганний / Facebook)

Мост в районе села Демидов в Киевской области, который разрушила молния, должны восстановить в течение трех недель. Об этом сообщил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин в комментарии Суспільному.

«Наша задача сегодня максимально быстро возобновить работу мостовой переправы», — сказал он.

Данчин сообщил, пока нет нормального транспортного сообщения между Вышгородской и Дымерской и другими общинами, а в Киев можна добраться либо через Бородянку, либо через Гостомель.

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Полноценное сообщение планируют восстановить через три недели, подчеркнул он.

Молния разрушила мост возле села Демидов через реку Ирпень 29 июня. Сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.

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