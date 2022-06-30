Разрушенный мост в Демидове планируют восстановить через три недели

30 июня, 22:15
Полноценное сообщение планируют восстановить через три недели (Фото:Володимир Підкурганний / Facebook)

Полноценное сообщение планируют восстановить через три недели (Фото:Володимир Підкурганний / Facebook)

Мост в районе села Демидов в Киевской области, который разрушила молния, должны восстановить в течение трех недель. Об этом сообщил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин в комментарии Суспільному.

«Наша задача сегодня максимально быстро возобновить работу мостовой переправы», — сказал он.

Данчин сообщил, пока нет нормального транспортного сообщения между Вышгородской и Дымерской и другими общинами, а в Киев можна добраться либо через Бородянку, либо через Гостомель.

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Полноценное сообщение планируют восстановить через три недели, подчеркнул он.

Молния разрушила мост возле села Демидов через реку Ирпень 29 июня. Сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.

https://www.youtube.com/embed/8EZuVxcgQvU
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киевская область Молния Мост

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