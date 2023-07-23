«Осколок попал в сердце Леси Украинки». Как прощались со школой выпускники разрушенного лицея в Бучанском районе Киевской области — репортаж NV 23 июля, 09:45 На фото в разрушенном Бузовском лицее — нобелевский лауреат в области физиологии и медицины Пол Нерс, один из послов инициативы UNITED24, которая собрала $1,25 млн на восстановление заведения (Фото:Оксен Лісовий / Facebook)

Год назад российские оккупанты превратили в решето Бузовский академический лицей в Бучанском районе Киевской области. Каждый сантиметр образовательного учреждения был изуродован снарядами. Новый учебный год его ученики не смогли встретить в стенах школы, ведь здание непригодно для обучения.

Несмотря на все, школьники успешно окончили обучение в 2023 году. Уроки посещали в помещении детского сада и частично дистанционно. А на выпускной подготовили развлекательные сценки о своем учебном процессе и станцевали последний вальс.

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«Мы писали эссе в подвалах», — рассказали NV о своем последнем учебном годе выпускники Бузовского лицея. Подробнее смотрите в видео NV и читайте в материале ниже.

Авторы: Елена Жилун и оператор Николай Дюкарев

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В прошлом году во время наступления россиян на столицу Украины с правого берега Днепра больше всего пострадал Бучанский район Киевской области. В селе Бузова местный лицей не пережил почти месяц интенсивных ударов из Градов и Ураганов. Наибольшие разрушения произошли на третьем этаже образовательного учреждения, где от взрыва сгорели все компьютеры и доски и разрушились стены трех кабинетов.

«Если перевернуть страницу на полтора года назад, то 24 февраля мы все дружно услышали взрывы, посмотрели в небо, испугались всего этого. И первым делом — как быть, что делать, каким образом жить и работать? У нас были объявлены сначала каникулы, потом мы настроили обучение с детьми», — рассказывает NV Людмила Ильченко, заместитель директора Бузовского лицея по учебно-воспитательной работе.

По ее словам, в первые дни вторжения жители села не верили, что война приобретет такой масштаб и коснется Бузовой. «Мы думали: ну, полетают, ну, покидают. Но пришло 25 февраля, и после 12-ти дня, к сожалению, на территорию нашего села, нашей территориальной громады зашли агрессоры. И стали по трассе, немножко дальше от нашего помещения, где-то примерно от полутора до двух километров, стали своим лагерем, потому что иначе это не можем назвать», — вспоминает Ильченко.

После этого и начались обстрелы территории села и его зданий. «Помещение нашего академического лицея обстреляли. Как говорят, в само помещение было около 20 попаданий, а на территории до 30, мы не считали. Первое попадание в наш лицей было после обеда 6 марта. И после того системно до окончания оккупации», — рассказывает заместитель директора.

А ведь до 30 марта, когда оккупанты начали выходить с территории Киевской области, Бузову системно обстреливали, «практически каждый день».

«Сейчас помещение нашей школы частично законсервировано, потому что еще не отстроено. Эти окна вставлены, потому что [весной 2022] ни одного окна не осталось. Мы видим на парапете результаты, но это уже восстановлено, потому что половины этих парапетов не было, были дыры», — говорит педагог.

Однако, уверяет она, уже через месяц после оккупации лицея удалось возобновить обучение с детьми. «Сначала онлайн, а потом, когда нам разрешили, частично дети где-то приходили, прошлый выпуск приходили, на консультации по подготовке к национальному тесту проводили. С сентября мы начали смешанное обучение, частично очное, частично дистанционное. Часть детей перешли на семейное обучение, некоторые на экстернат. В разных условиях, в зависимости от того, где находились дети», — рассказывает Ильченко.

Однако выпускники заведения таки станцевали последний вальс во дворе своего лицея школы. В этот день там побывали корреспонденты NV,



Юлия Диденко, которая на период оккупации эвакуировалась ближе к Винницкой области, рассказала, как поражена была первыми фотографиями своей разбитой школы. «Пришли фотографии, начал пробиваться интернет. Можно было увидеть руины школы. Было очень грустно и больно на все это смотреть и за всем этим наблюдать, — говорит девушка, — Когда появилась уже связь [в Бузовой], учителя сразу нам написали, спросили, как мы».

Сейчас здание лицея законсервировано и ожидает ремонта, некоторые работы уже ведутся. По словам Людмилы Ильченко, в результате обстрелов некоторые отдельные помещения школы превратились в «одно большое». «Здесь у нас был ряд наших украинских писателей, поэтов. И именно возле этой дыры был портрет Леси Украинки. И что нас поразило, и не только нас, а всех, кто видел тот портрет, что осколок попал почти в сердце. И это настолько впечаталось в память, что забыть это нельзя, что так, как Лесе Украинке в сердце попали, так попали в сердце всей Украины», — говорит педагог.

В июне 2023 года инициатива UNITED24 объявила о полном закрытии сбора на восстановление разрушенного лицея в селе Бузова — на его восстановление удалось собрать $1,25 млн.

