«Идеальный снимок для Instagram». Подбитые российские танки стали новой украинской придорожной достопримечательностью — WP 28 апреля, 14:21 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинцы фотографируются на фоне уничтоженной российской военной техники в селе Русанов Киевской области, 25 апреля (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В последние дни появляется все больше фото украинцев на фоне уничтоженной украинскими военными техники оккупантов, которую так и не удалось эффективно применить в агрессивной войне против Украины.

НВ публикует перевод статьи Washington Post о новом тренде.

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«Я рад, что они не продвинулись дальше»

Впервые увидев подбитый российский танк ранее в этом месяце, Сергей Гришин всматривался в комья плоти в бронированной гробнице и отметил то, чего он не чувствовал.

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Он уже переживал скорбь по погибшим украинцам, и он не мог жалеть солдата из отряда вторжения. Вместо этого ржавая машина и то, что в ней было, — естественный конечный результат неудачного штурма близлежащего Киева, — подняли его дух, сказал он.

На этот раз он привел друзей, чтобы записать момент.

«Я рад видеть, что они не продвинулись дальше по дороге. Надеюсь, мест с уничтоженной российской техникой больше», — сказал Гришин во вторник, 26 апреля, когда его друзья фотографировали похожий на привидение бронетранспортер, также уничтоженный украинскими войсками.

Придорожные достопримечательности

Украинцы, бежавшие от ожесточенных боев вокруг столицы, заполнили дороги, возвращаясь в свои дома после того, как россияне отступили для передислокации на востоке, создав узкие места на дорогах, усугубляемые блокпостами и разрушенными мостами. К причинам пробок также добавились новые придорожные достопримечательности, ожидающие вернувшихся: колонны развороченных и искореженных огнем российских машин, мокрых от дождя и окруженных следами боев, бушевавших в марте.

Дети играют в поврежденном российском военном грузовике в селе Колычовка Черниговской области, 27 апреля / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Посещение этих возникших музейных экспонатов стало чем-то вроде катарсического освобождения для гражданских, собирающих фрагменты своей жизни, течение которой было нарушено, роющихся в вещественных доказательствах агрессивной войны с чувством облегчения и истощенной гордости за то, что Украина на данный момент вытеснила Россию из Киевской области.

Это чувство выразилось в потоке селфи на фоне российских танков Т-72, лишенных башен, и бронетранспортеров, разорванных взрывами пополам. Подобно самому большому в мире мячу из бечевки военного времени, техника постоянно привлекает внимание, и водители, путешествующие по пригородам Киева, останавливаются, чтобы сделать идеальный снимок для Instagram.

Виктория Ярмуська, жительница Бучи, бежавшая от боевых действий в начале войны, рассказала соседям, что ее дом уцелел после артиллерийского обстрела, в результате которого большая часть города была разрушена. Однако, прежде чем она увидела свой дом, она вместе со своим мужем Игорем обошла полдюжины обгоревших машин, и они сфотографировались друг с другом.

«Такое ощущение, что я смотрю фильм, действительно страшный фильм. Глядя на все это своими глазами, я начинаю понимать, что это реальность», — сказала она.

«Кто-то пожертвовал своей жизнью, чтобы не пропустить эти танки в Киев»

Именно эту реальность пытались запечатлеть многие люди, пробираясь по грязи, усыпанной осколками и лохмотьями российской формы. Каролис Кайрис, друг Гришина, приехал из Литвы, чтобы наблюдать за доставкой транспорта, которую он помог организовать через свой клуб автолюбителей для украинских военных.

По его словам, он настойчиво публиковал свои фотографии в Facebook, потому что некоторые из его друзей скептически относятся к тому, что Украина добилась успехов на полях сражений. «Они до сих пор верят российской пропаганде и думают, что это не танки, что это все постановка», — сказал он. Поставленные США противотанковые ракеты Javelin «работают хорошо», добавил он со смехом.

Другие, осматривающие транспортные средства, размышляли о том, что произошло на обочине этой дороги. Украинские солдаты, которые рассказали журналистам подробности во время предыдущего визита, сказали, что одна из машин, танк Т-72, была взорвана из гранатомета на обсаженном деревьями участке дороги справа, что предполагает засаду, которая переросла в натиск.

Михаил Калынюк, который прошел через восточный Донбасс в качестве волонтера, сказал, что его сердце бешено колотилось, когда он шел среди обломков, думая о том, как деревья раскалываются под тяжелыми обстрелами.

«Трудно представить, сколько людей погибло, чтобы это произошло. Я думаю, что кто-то пожертвовал своей жизнью, чтобы не пропустить эти танки в Киев», — сказал он. Это место можно было бы сохранить как свидетельство украинских потерь, говорит он прежде чем наклониться, чтобы покопаться в земле рядом с транспортным средством. Он берет в ладонь три гильзы от винтовочных пуль и протирает их пальцами, как будто это ракушки, найденные на берегу.

Украинскую технику найти сложнее

Уничтоженную украинскую технику найти намного сложнее. Военные стараются восстанавливать собственные транспортные средства, ремонтируя их или снимая с них пригодные для использования детали, а также свести к минимуму видимость собственных потерь, оставив на обозрение прохожих побольше российской техники.

Многие российские транспортные средства вывезли, особенно на автомагистралях, чтобы разгрузить транспортный поток. Но другие остаются после того, как тяжелая техника была задействована в ремонте дорог и военных действиях на Донбассе.

По словам чиновников, это стало проблемой пространства; у спасателей просто не хватает места для свалки поврежденных автомобилей и других транспортных средств, и им приходится создавать новые свалки.

В соседнем Гостомеле, месте одного из самых близких боев за аэродром, рядом с взорванным магазином стоял подбитый украинский танк, возможно, обстрелянный после того, как экипаж попытался спрятать его в переулке. Некоторые украинцы спутали его с российской машиной, отметив, что обе страны используют много одинаковых танков и что их собственных военных машин все еще мало. Похоже, кто-то попытался предотвратить ошибки, приклеив к нему украинский флаг.

Слухи распространились, и во вторник, 26 апреля, к танку подошло мало людей. Роман Дьячук заметил танк и подъехал, чтобы сфотографироваться со своими друзьями, но затем понял, что он принадлежит его собственным военным. Он опустил камеру.

«Мы понимаем, что, возможно, некоторые из наших солдат погибли здесь. Мы сожалеем о гибели людей, но это было их решение приехать сюда», — сказал он, добавив, что рад, что россиян вытеснили из этого района.

Брошенные тела погибших оккупантов

Так же, как машины лежат там, где они были уничтожены, лежат и сами российские солдаты, их сереющие безглазые тела поливает весенний дождь уже долго — с тех пор как их бросили отступающие товарищи.

Группы украинских солдат с джавелинами и противотанковыми орудиями британского производства пересекли лес, охотясь на российскую бронетехнику возле Тетеревского, небольшого села к северо-западу от Киева, подвергшегося бомбардировкам российской авиации. Они уничтожили несколько единиц бронетехники, а затем растворились в лесу, рассказали солдаты в интервью.

Россияне оставили несколько машин и как минимум троих своих убитых. Одно из тел обгорело так сильно, что его можно принять за бревно, обгоревшее во время лесного пожара. У другого солдата поблизости сапоги на ногах и белые наушники-вкладыши рядом. Украинский солдат сказал, что ему прострелили сердце.

Никто не выстраивался в очередь, чтобы увидеть тела.



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