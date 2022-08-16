Десятки семей без жилья. На Запорожье оккупанты разрушили более 20 частных домов и многоэтажек

16 августа, 14:37
Человек на фоне разрушенного россиянами частного дома (Фото:Фото: (REUTERS/Dmytro Smolienko))

Человек на фоне разрушенного россиянами частного дома (Фото:Фото: (REUTERS/Dmytro Smolienko))

Несколько населенных пунктов в Запорожском и Пологовском районах пострадали в результате атаки россиян. Десятки семей потеряли жилье. О раненых и погибших нет информации.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

15 августа полиция Запорожья зарегистрировала 28 сообщений о вооруженной агрессии военных РФ против мирных жителей. Враг наносил удары и днем, и ночью по городам Орехово и Гуляйполю. Также был обстрелян Запорожский район — оккупанты в очередной раз били по селам Заречное и Таврическое.

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В общей сложности было зафиксировано разрушение двух многоэтажек и более 20 частных домов.

В ведомстве сообщают, что в жилых помещениях повреждено имущество, разрушены крыши, выбиты окна, а в некоторых даже выбило стены.

Значительные повреждения получили хозяйственные здания, гаражи, а также имущество и автомобили в них.

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По фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины ( нарушение законов и обычаев войны).

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Теги:   Обстрел Запорожье Война России против Украины

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