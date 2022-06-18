В Сети появилось видео одного из наиболее пострадавших от обстрелов сел в Киевской области с высоты птичьего полета
Разрушенный дом в Андреевке (Фото:Александр Медведев / НВ)
В Сети появилось видео разрушений в результате обстрелов в селе Андреевка — одном из наиболее пострадавших в Киевской области.
Видео опубликовано в Telegram-канале Украина Сейчас: новости, война, Россия.
В комментарии к нему говорится, что местные жители называют Андреевку " маленьким Мариуполем".
«Оккупанты жили в домах, пока большинство жителей Андреевки (а их около тысячи) почти месяц провели в подвалах. Все мужское население до 50 лет прошло через допросы. Кого отпустили, кого расстреляли сразу, а кого держали в плену. После освобождения села без вести пропавшими считались 47 мужчин», — отмечается в сообщении.
От Андреевки всего несколько километров до Макарова. Она стала стратегическим опорным пунктом российских оккупантов, окопавшихся прямо в домах, заезжая туда на танках и ведя из домов артиллерийские обстрелы Макарова.
В конце апреля в Андреевке и в соседней Вабле побывала корреспондентка НВ Кристина Бердинских и пообщалась с местными жителями.
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