Разрушенная Азовсталь и уничтоженные многоэтажки. Reuters показало фото из оккупированного Мариуполя 30 октября, 14:55 Российские оккупанты разрушили 90% Мариуполя (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Журналисты агентства Reuters опубликовали новые фото из оккупированного Мариуполя Донецкой области.



На фото — уничтоженные многоэтажки и разрушенный комбинат Азовсталь, ставший крепостью для украинских защитников в дни боев за город.

Мариуполь был оккупирован в конце мая 2022 года после 86 дней героической обороны города подразделениями полка Азов, военнослужащими ВСУ, морпехами, нацгвардейцами, полицейскими и пограничниками.

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Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из самых масштабных гуманитарных катастроф. С начала российского вторжения в городе погибли более 25 тысяч жителей, однако точное количество жертв неизвестно.

В результате вражеских обстрелов Мариуполь практически полностью разрушен. Власти города еще в марте оценивали разрушение в 80−90%.

Оккупированный город до сих пор остается без нормального энерго-, водо- и газоснабжения и без отопления.