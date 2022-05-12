Мэр Ирпеня показал разрушение города с высоты птичьего полета

12 мая, 15:03
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За время боев Ирпень был поврежден на 70% (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

За время боев Ирпень был поврежден на 70% (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал разрушение города с высоты птичьего полета.

Война России против Украины — главные события 12 мая

«Город-герой Ирпень — один из тех населенных пунктов Киевщины, который претерпел наибольшего разрушения в результате российских обстрелов жилого сектора и гражданской инфраструктуры», — написал он у себя в Facebook.

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По словам Маркушина, за месяц ожесточенных боев было повреждено 70% города.

8651 городской объект поверхностно поврежден, 2738 объектов частично разрушены, 885 объектов полностью разрушены.

https://www.facebook.com/markushinoleksa/posts/427578229367256

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

https://www.youtube.com/embed/ptBJKJIL-5I

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Ирпень Война России против Украины

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