Разрушение дамбы. Оккупированному Крыму грозит еще одна экологическая катастрофа Сегодня, 21:23 2080 Цей матеріал також доступний українською YouTube/Ворота въ Крымъ Пока неизвестно, где может произойти точка прорыва YouTube/Ворота въ Крымъ

В оккупированном Крыму к югу от города Керчь вблизи села Приозерное существует угроза разрушения дамбы из-за добычи токсического песка.



Впрочем, на данный момент неизвестно, где может произойти точка прорыва. Министерство проверяет сообщения, рассказал в комментарии Радио НВ первый заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи.



Объем добычи увеличился почти в 20 раз

"Оккупационные власти используют этот ядовитый, опасный песок для строительства я не знаю каких сооружений. И в таком объеме если идет разработка этого карьера, то, конечно, такое отравленное вещество может присутствовать в любом объекте по всему Крыму. Вещества, которые вымываются постоянно из этого хвостохранилища, они могут попасть в акваторию Черного моря и привести к экологической катастрофе", – отметил Куркчи.

По его словам, на месте вероятной утечки есть два хвостохранилища – верхнее и нижнее. Если прорвет верхнее, последствия будут менее ощутимыми, чем, если прорвет нижнее. Ведь оно просто вблизи линии моря, объяснил Куркчи.

В целом объем добычи токсического песка в прошлом году увеличился почти в 20 раз. Основные работы ведут вблизи верхней дамбы.

Отходы металлургического предприятия

В хранилище накапливались отходы от производственной деятельности металлургического предприятия. В комментарии Радио НВ бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин отметил, что месторождений качественного песка в Крыму мало, поэтому при оккупационной администрации песок начали добывать не только с шельфа, что очень опасно, но и с дамбы.

Незаконная деятельность приведет к экологическим потерям для всего Черноморского бассейна

По словам Бориса Бабина, дамба защищает море от накоплений отходов, которые собирались еще с советских времен от деятельности Камыш-Бурунского железорудного комбината.

"Он фактически не работает. Эти отходы уже давно собраны, и это хранилище длительное время их в себе содержит. А сейчас из-за добычи песка около дамбы, из-за разрушения дамбы появляется угроза вымывания отходов в акваторию Керченского пролива. Причем как и в случае с добычей песка на шельфе Черного моря, соответствующая незаконная хозяйственная деятельность приведет к экологическим проблемам, экологическим потерям не только для Украины, не только для нашего моря, но и фактически для всего Черноморского бассейна", – отметил Бабин.

Нарушение экологического законодательства

Местные крымские средства массовой информации пишут, что объемы добычи песка вблизи Нижне-Чурбашского хвостохранилища увеличиваются. Песок промывают, а слив происходит непосредственно в канал, соединенный с морем. Таким образом, грязь от промывки и добычи песка попадает на городской пляж.

Такие работы создают чрезвычайную ситуацию и угрожают здоровью людей

Добыча песка с токсической хвостохранилища - это нарушение экологического законодательства оккупационными властями. Об этом сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Такие работы создают чрезвычайную ситуацию и угрожают здоровью людей и экологии Черного моря, сообщают в ведомстве.

Со ссылкой на открытые источники там уточнили, концентрация мышьяка в отходах больше в 500 раз, содержание хрома превышает предельно допустимую концентрацию в более чем тысячу раз, а фосфора и железа больше, чем в 300 раз, содержание сурьмы и ванадия превышен втрое.

С отходами граничит песок дамбы, незаконно добывают. В нем содержание опасных веществ несколько ниже, но все равно превышает предельно допустимые нормы.

Максимально использовать ресурсы

Задача оккупационных властей – максимально использовать ресурсы, ведь они понимают, что территории придется возвращать. Такое мнение в комментарии НВ выразил военный обозреватель, главный редактор ресурса Информационное сопротивление Юрий Карин.

Это типичная ситуация для оккупированных РФ территорий

Он отметил, что хозяйственная деятельность оккупантов в Крыму по-прежнему приводила к угрозам для населения и экологии.

"Они понимают, что сейчас территорию придется возвращать, поэтому их вырабатывают максимально в ноль. Идет хищение, разграбление. Подобная Керчи ситуация была недавно в Армянске. Это типичная ситуация для оккупированных Российской Федерацией территорий, то есть они оккупированы только с целью создания речных баз для давления на украинскую власть, для баз подскока осуществления агрессии, как происходит в Сирии, и это все является результатом этой так называемой хозяйственной деятельности", – отметил Карин.

Ухудшение здоровья

Жители села Приозерного уже жалуются на ухудшение здоровья, сообщил местный портал Керчь.ФМ. У них наблюдают аллергию, обострение хронических заболеваний дыхательной системы, а также глаз, рецидивы на коже. Жители Керчи еще в прошлом году жаловались на кашель после посещения городского пляжа.

Усвоения и скорость химических реакций больше летом, чем зимой

В комментарии Радио НВ эколог международной благотворительной организации Экология Право Человек Екатерина Норенко отметила, что вредное действие на человека оказывают соединения, которые попали в организм вследствие пищевой цепи. Через кожу действие вредных веществ – менее угрожающее, а вот если дышать ними – опасность возрастет.

"Если просто купаться, то не факт, что будет сильно масштабное действие. Это зависит все от того, какое количество веществ этих попадет в море, от того, в какой это будет сезон, потому что усвоение и скорость химических реакций все же больше летом, чем зимой. Вот сейчас будет процесс, например, превалировать больше диффузии этих веществ без их усвоения. Какими-то подводными течениями вещества могут очень быстро не раствориться, а именно диффундировать до низких концентраций", – отметила Норенко.

Напомним, в начале осени 2018 года в оккупированном Крыму из-за выбросов с завода Крымский титан страдали жители Армянска на севере полуострова.

Люди массово обращались к врачам с жалобами на жжение в глазах, носоглотке, тошноту. Авто, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной и серо-зеленым налетом, в течение двух дней была проведена массовая эвакуация детей из города.

Оккупационные власти экологическую катастрофу в Крыму не признали.