Быстро и легко. Кто может вывезти ребенка за границу во время военного положения: правила, условия, документы 25 апреля, 06:05 Кто может вывезти ребенка за границу во время военного положения (Фото:iakovenko123/depositphotos)

Во время военного положения в Украине введены особые правила и ограничения на передвижение через границу. Центр противодействия дезинформации при СНБО напомнил правила пересечения границы для детей.

По украинскому законодательству, физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины (ч. 3 ст. 313 Гражданского кодекса Украины).

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Дети, не достигшие 16-летнего возраста, пересекают границу в сопровождении:

ребенка может сопровождать один из родителей, бабушка, дед, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей; для выезда в сопровождении одного из родителей, бабы, деда, совершеннолетнего брата, сестры, мачехи, отчима должны быть документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего лица с ребенком ( свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.); нотариально удостоверенное согласие родителя на выезд ребенка за границу требуется в случае выезда ребенка в сопровождении лица, не являющегося одним из его родителей, бабой, дедом, братом, сестрой, мачехой или отчимом. Заверить справку можно в органах опеки и попечительства органов местного самоуправления.

Условия выезда за границу детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Выезд за пределы Украины детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, формы собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, осуществляется в сопровождении законного представителя или другого уполномоченного им лица и за наличия следующих документов:

паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка ( при отсутствии паспорта), или документов, содержащих сведения о лице, на основании которых государственная пограничная служба Украины позволит пересечение государственной границы;

при отсутствии паспорта), или документов, содержащих сведения о лице, на основании которых государственная пограничная служба Украины позволит пересечение государственной границы; приказа директора заведения ( или лица, его замещающего), где проживал ребенок, о выезде детей за пределы Украины;

или лица, его замещающего), где проживал ребенок, о выезде детей за пределы Украины; письменного согласования с подписью председателя или заместителя областной военной администрации ( заверенного печатью) о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованного с Национальной социальной сервисной службой Украины;

заверенного печатью) о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованного с Национальной социальной сервисной службой Украины; решение органа опеки и попечительства об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя и письменного согласования за подписью председателя или заместителя областной военной администрации ( военно-гражданской) администрации ( удостоверенного печатью) о разрешении на выезд за пределы Украины такой семьи или детей, устроенных в семью патронатного воспитателя, с указанием государства их окончательного пребывания;

военно-гражданской) администрации удостоверенного печатью) о разрешении на выезд за пределы Украины такой семьи или детей, устроенных в семью патронатного воспитателя, с указанием государства их окончательного пребывания; приглашение учреждений, организаций разных типов и форм собственности, уполномоченных государством окончательного пребывания детей на осуществление мероприятий по приему и сопровождению детей из других стран.