Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії

10 июля, 18:49
Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії (Фото:ГПСУ)

Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії (Фото:ГПСУ)

Разрешение на выезд детей за границу теперь можно будет оформить в приложении Дія.

Об этом сообщается в соцсетях Государственной пограничной службы.

Соответствующий законопроект № 6146 был принят Верховной Радой Украины. Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.

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Раньше для оформления выезда ребенка с родителем необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Госпогранслужба Украины Пограничный контроль Ребенок ДІЯ Разрешение Дети Выезд за границу Война России против Украины

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