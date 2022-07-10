Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії
Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії (Фото:ГПСУ)
Разрешение на выезд детей за границу теперь можно будет оформить в приложении Дія.
Об этом сообщается в соцсетях Государственной пограничной службы.
Соответствующий законопроект № 6146 был принят Верховной Радой Украины. Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.
Раньше для оформления выезда ребенка с родителем необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.
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