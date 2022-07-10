Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії 10 июля, 18:49 Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії (Фото:ГПСУ)

Разрешение на выезд детей за границу теперь можно будет оформить в приложении Дія.



Об этом сообщается в соцсетях Государственной пограничной службы.

Соответствующий законопроект № 6146 был принят Верховной Радой Украины. Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.

Видео дня

Раньше для оформления выезда ребенка с родителем необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.

Читайте также: Школьные аттестаты могут появиться в приложении Дія в 2023 году

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.