Как получить разрешение на постоянное проживание в Германии для украинцев после победы 10 июля, 23:01 Как получить разрешение на постоянное проживание в Германии для украинцев после победы (Фото:AndreyPopov/depositphotos)

Во время войны в Украине, Германия предоставила статус временной защиты для более миллиона украинцев. Большое количество украинских граждан имеют желание остаться в этой стране. Рассказываем о процедуре получения вида на жительство в Германии после окончания войны.

Статус временной защиты в Германии

Статус временной защиты (Aufenthaltstitel) не является индивидуальным статусом беженца, но это особая разрешенная форма проживания, предоставленная странами ЕС, специально для граждан Украины. Этот статус предоставляется всем украинцам, которые находятся в Германии из-за войны.

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С помощью статуса временной защиты украинцам предоставляются права на социальную поддержку, трудоустройство, получение образования, а также возможность открыть собственный бизнес и получить государственную стипендию. Но стоит отметить, что украинцам, если их пребывание в стране станет безопасным, будет необходимо покинуть Германию и вернуться в Украину.

Условия получения вида на жительство в Германии для украинцев

Чтобы остаться в Германии, необходимо получить вид на жительство, известную как Aufenthaltstitel. Однако это возможно только при наличии других целей пребывания в стране. Наиболее распространенными причинами для получения вида на жительство в Германии является занятость или обучение. В таких случаях вид можно получить на период от 6 месяцев до 3 лет. После окончания срока действия разрешения его необходимо продлевать.

Однако, для получения постоянного вида на жительство в Германии требования гораздо более жесткие. Для этого необходимо выполнить следующие условия:

Прожить в Германии на основании временного статуса по крайней мере 5 лет.

Иметь собственное жилье.

Иметь стабильный доход.

Иметь страховку.

Владеть немецким языком.

Платить налоги

Как подготовиться к получению вида на жительство

Украинцы, которые намерены остаться в Германии, могут начать подготовку уже сейчас. Лицам, которые планируют получить образование, необходимо иметь финансовую поддержку на весь период обучения, что составляет примерно 930 евро (37390 грн) в месяц.

Для беженцев, которые намерены получить вид на жительство на основе рабочего контракта, следует учитывать, что работа должна соответствовать образованию. Другими словами, разрешение не предоставляется неквалифицированным работникам. В таком случае рекомендуется обдумать будущую профессию, сменить работу или начать обучение.

Кроме того, существуют другие возможности получения вида:

Бизнес-виза.

Голубая карта.

Виза фрилансера.

Важно помнить, что деятельность должна быть прибыльной и экономически интересной для Германии.

Переезд в Германию также возможен на основе родственных связей, таких как связанность с семьей или брак, эмиграция евреев или наличие немецких корней.