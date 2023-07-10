Как получить разрешение на постоянное проживание в Германии для украинцев после победы
Как получить разрешение на постоянное проживание в Германии для украинцев после победы (Фото:AndreyPopov/depositphotos)
Во время войны в Украине, Германия предоставила статус временной защиты для более миллиона украинцев. Большое количество украинских граждан имеют желание остаться в этой стране. Рассказываем о процедуре получения вида на жительство в Германии после окончания войны.
Статус временной защиты в Германии
Статус временной защиты (Aufenthaltstitel) не является индивидуальным статусом беженца, но это особая разрешенная форма проживания, предоставленная странами ЕС, специально для граждан Украины. Этот статус предоставляется всем украинцам, которые находятся в Германии из-за войны.
С помощью статуса временной защиты украинцам предоставляются права на социальную поддержку, трудоустройство, получение образования, а также возможность открыть собственный бизнес и получить государственную стипендию. Но стоит отметить, что украинцам, если их пребывание в стране станет безопасным, будет необходимо покинуть Германию и вернуться в Украину.
Условия получения вида на жительство в Германии для украинцев
Чтобы остаться в Германии, необходимо получить вид на жительство, известную как Aufenthaltstitel. Однако это возможно только при наличии других целей пребывания в стране. Наиболее распространенными причинами для получения вида на жительство в Германии является занятость или обучение. В таких случаях вид можно получить на период от 6 месяцев до 3 лет. После окончания срока действия разрешения его необходимо продлевать.
Однако, для получения постоянного вида на жительство в Германии требования гораздо более жесткие. Для этого необходимо выполнить следующие условия:
- Прожить в Германии на основании временного статуса по крайней мере 5 лет.
- Иметь собственное жилье.
- Иметь стабильный доход.
- Иметь страховку.
- Владеть немецким языком.
- Платить налоги
Как подготовиться к получению вида на жительство
Украинцы, которые намерены остаться в Германии, могут начать подготовку уже сейчас. Лицам, которые планируют получить образование, необходимо иметь финансовую поддержку на весь период обучения, что составляет примерно 930 евро (37390 грн) в месяц.
Для беженцев, которые намерены получить вид на жительство на основе рабочего контракта, следует учитывать, что работа должна соответствовать образованию. Другими словами, разрешение не предоставляется неквалифицированным работникам. В таком случае рекомендуется обдумать будущую профессию, сменить работу или начать обучение.
Кроме того, существуют другие возможности получения вида:
- Бизнес-виза.
- Голубая карта.
- Виза фрилансера.
Важно помнить, что деятельность должна быть прибыльной и экономически интересной для Германии.
Переезд в Германию также возможен на основе родственных связей, таких как связанность с семьей или брак, эмиграция евреев или наличие немецких корней.