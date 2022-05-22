Зеленский о призыве разрешить мужчинам выезд из страны: Ежедневно погибают до 100 воинов. Может, эта петиция родителям, потерявшим сыновей? 22 мая, 18:34 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский не понимает, кому на самом деле адресована петиция с призывом разрешить мужчинам призывного возраста выезжать из страны, когда на востоке Украины погибает от 50 до 100 человек в день.



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Об этом он сказал на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в воскресенье, 22 мая.

Петиция об отмене запрета на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет набрала более 25 тысяч подписей. Комментируя свои дальнейшие действия, Зеленский заявил, что не знает, кому она может быть адресована.

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«Может быть, мне. А может, ее следует адресовать родителям, которые потеряли своих сыновей, которые ценой жизни защитили ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не те города, где они родились», — ответил президент.

По его словам, сегодня, защищая Украину, за день могут погибать «от 50 до 100 военных» на самом сложном направлении — восточном.

«И когда ко мне обращаются с такой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Это если по-человечески. А по закону — у нас есть определенное время, чтобы ответить на любую петицию», — добавил он.

Сейчас на территории Украины действует военное положение, которое продлили до 23 августа. Согласно ему, всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили пересекать государственную границу, кроме ряда исключений. Также Верховная Рада Украины утвердила указ президента о продлении сроков всеобщей мобилизации.

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