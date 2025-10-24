Украина и НАТО протестировали технологию перехвата управляемых авиабомб

Во Франции состоялись совместные испытания Украины и НАТО системы противодействия российским КАБам (Фото: Wikimedia)

Украина и НАТО во Франции провели очередной этап испытаний инновационного решения по противодействию управляемым авиабомбам .

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в пятницу, 24 октября.

По словам МОУ, испытания проводили Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Командование объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации (ACT).

Украинское оборонное ведомство отметило, что на полигоне во Франции команды разработчиков при осложненных погодных условиях проверили работу комплексного технического решения: радара, программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта и дрона-перехватчика.

«Условная „вражеская“ цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели», — говорится в сообщении.

По словам министерства, технологическое решение разрабатывают компании стран-членов НАТО. Также участие принимают представители инновационного оборонного сектора Украины. Поддержку оказывают эксперты Минобороны и ВСУ.

МОУ говорит, что разработка противодействия управляемым авиабомбам ведется вместе с НАТО с марта 2025 года.

Жюри отобрало трех победителей среди 40 команд. Ими стали французская Alta Ares с ИИ-алгоритмами обнаружения, немецкая Tytan Technologies с системами перехвата и французская ATREYD с роями перехватчиков контейнерного базирования.

Украинское оборонное ведомство сообщило, что разработка прошла путь от концепции до прототипов разного уровня технологической имплементации. Она призвана защитить украинских военных и гражданское население от российских КАБов — одной из самых разрушительных угроз войны.