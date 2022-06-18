Украина может получить подводные дроны от партнеров — Монастырский

18 июня, 01:33
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Министр внутренних дел Денис Монастырский (Фото:Денис Монастырский via Telegram)

Министр внутренних дел Денис Монастырский (Фото:Денис Монастырский via Telegram)

Украина обратилась к иностранным партнерам за специальной техникой для разминирования водоемов, в частности, подводными дронами. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона вечером в пятницу, 17 июня.

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«В преддверии теплого периода… должен сказать, что большинство водоемов сегодня опасны… Там, где велись боевые действия, будет долгое разминирование. Для этого нужно специальное оборудование, аппаратура, которой у нас крайне мало. Речь идет о, например, специальных подводных дронах для разминирования. Мы обратились к нашим международным партнерам, коллегам из Евросоюза — они будут нам помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования, но она очень специфичная», — сказал он.

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Как объяснил Монастырский, процедура разминирования под водой очень сложная и медленная из-за того, что видимость практически отсутствует.

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Глава МВД отметил, что сейчас в Украине нужно разминировать около 270 тысяч кв. км, включая оккупированные территории. По его словам, в ведомстве хотят до конца года провести первичное оперативное разминирование. Полное разминирование, включая лесополосы и водоемы, займет годы.

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В мае в ГСЧС говорили, что разминирование Украины после боевых действий может занять пять-десять лет. Из-за полномасштабного вторжения России Украина стала одной из наиболее загрязненных боеприпасами стран мира.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МВД Украины Мины Разминирование Купание Водоем Дроны Денис Монастырский Война России против Украины

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