Украина может получить подводные дроны от партнеров — Монастырский 18 июня, 01:33 Цей матеріал також доступний українською Министр внутренних дел Денис Монастырский (Фото:Денис Монастырский via Telegram)

Украина обратилась к иностранным партнерам за специальной техникой для разминирования водоемов, в частности, подводными дронами. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона вечером в пятницу, 17 июня.

«В преддверии теплого периода… должен сказать, что большинство водоемов сегодня опасны… Там, где велись боевые действия, будет долгое разминирование. Для этого нужно специальное оборудование, аппаратура, которой у нас крайне мало. Речь идет о, например, специальных подводных дронах для разминирования. Мы обратились к нашим международным партнерам, коллегам из Евросоюза — они будут нам помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования, но она очень специфичная», — сказал он.



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Как объяснил Монастырский, процедура разминирования под водой очень сложная и медленная из-за того, что видимость практически отсутствует.

Глава МВД отметил, что сейчас в Украине нужно разминировать около 270 тысяч кв. км, включая оккупированные территории. По его словам, в ведомстве хотят до конца года провести первичное оперативное разминирование. Полное разминирование, включая лесополосы и водоемы, займет годы.

В мае в ГСЧС говорили, что разминирование Украины после боевых действий может занять пять-десять лет. Из-за полномасштабного вторжения России Украина стала одной из наиболее загрязненных боеприпасами стран мира.

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