Почти 29% территории. Зеленский назвал площадь Украины, которую необходимо разминировать 12 августа, 22:10 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о площади потенциально опасной территории Украины, которую необходимо очистить от мин и боеприпасов (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас 174 тысячи квадратных километров Украины являются потенциально опасными из-за мин и боеприпасов, а государство нуждается в помощи и технике для решения этой проблемы.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении.

«Всего по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за мин и боеприпасов, которые не разорвались. Ежедневно наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов», — заявил Зеленский.

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По его словам, Украина нуждается в большем количестве машин и специальных дронов для разминирования, чтобы улучшить безопасность для граждан.

«Украина нуждается и в технике от партнеров, и очень важно — создание производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу надо выполнить не за десятилетия, а за годы», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех украинских специалистов, которые занимаются разминированием.

«Реально работают на земле. Разминируют поля, территорию населенных пунктов, линии электропередачи, объекты инфраструктуры. За прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего — в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях. Я благодарю вас — каждого и каждую, кто очищает украинскую землю от следов российского террора», — резюмировал Зеленский.

19 июля представитель ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от мин и других взрывоопасных предметов погиб 221 человек, еще около 450 пострадали.

25 июля первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина получит от международных партнеров более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования территорий.