Магических решений нет, разминирование длится годами, — Роксана Боболику. 4 апреля, 10:00 Новости компаний Деминеры очищают территории в Киевской области от взрывоопасных предметов. Фото сделано для демонстрации. (Фото:Датский совет по делам беженцев (DRC), ноябрь 2022 года, Арсен Дзодзаев.)

По данным ООН, за год войны от мин и других взрывоопасных остатков войны погибли 219 гражданских лиц, еще более 400 получили травмы. Эти цифры могут быть значительно выше. За последний год Украина превратилась в одну из самых загрязненных взрывоопасными предметами страну в мире. Площадь опасных территорий может достигать 250 тысяч квадратных километров.

Эксперты отмечают, что процесс полной очистки территории от взрывоопасных предметов может растянуться на десятки лет.

В Украине к процессу разминирования привлечены не только государственные органы, но и международные гуманитарные организации, такие как Датский совет по делам беженцев (DRC). Организация проводит обучение для деминеров, тренинги для инструкторов, помогает оборудованием, рассказывает людям о минной опасности, а также помогает пострадавшим от взрывоопасных предметов.

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Глава Сектора DRC по гуманитарному разоружению и миростроительству Роксана Боболику рассказывает о сложностях работы в стране, где идет активная фаза войны, от чего зависит скорость разминирования, хватает ли кадров для этой работы и какие опасные предметы чаще всего находят в Украине.

Фото: Датский совет по делам беженцев (DRC), март 2023 года, Владимир Чеппель. Роксана Боболику.

— Расскажите о том, чем Датский совет по делам беженцев (DRC) занимается по направлению гуманитарной противоминной деятельности в Украине?

— У нас есть пять основных направлений работы. Это нетехническое обследование территории и очистка от взрывоопасных предметов, информирование населения о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны, помощь пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны, а также развитие потенциала государственных структур.

Наибольшее внимание сейчас уделяется разминированию и очистке территории. Однако перед очищением мы проводим сбор информации от населения — нетехническое обследование. Также происходит информирование об опасностях от взрывоопасных предметов, где мы учим безопасному поведению.

Мы оказываем грантовую поддержку пострадавшим от мин или других взрывоопасных остатков войны. Другое направление — адвокация потребностей пострадавших и инклюзивные тренинги с представителями бизнеса для создания более инклюзивной рабочей среды и содействия трудоустройству людей с инвалидностью.

Еще одно очень важное направление — развитие потенциала Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. У Украины есть собственные мощные ресурсы для разминирования. DRC с 2015 года помогает ГСЧС: мы тренируем саперов ГСЧС и обеспечиваем их разным оборудованием.

Например, в апреле мы проведем тренинги в Дании для работников Государственной специальной службы транспорта, ГСЧС, а также Секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности и Центра противоминной деятельности. Слушатели из ГСЧС являются инструкторами, которых мы будем учить на курсах для тренеров позже в этом году, чтобы они могли сами передавать знания другим сотрудникам ГСЧС.

— Как происходит сотрудничество с ГСЧС? Расскажите о других формах взаимодействия, кроме обучения.

— У Международных гуманитарных организаций в Украине нет мандата на изъятие взрывоопасных предметов и их обезвреживание. Поэтому мы сотрудничаем с ГСЧС на ежедневной основе, как только находим взрывоопасные предметы, сразу сообщаем ГСЧС.

Также DRC передает Службе оборудование. Это защитное снаряжение, металлоискатели разных типов, транспортные средства и горючее.

— Достаточно ли в Украине кадров для проведения разминирования?

— Сложность вопроса в том, сколько должно быть деминеров, чтобы было достаточно. Поскольку площадь загрязнения территорий минами и другими взрывоопасными предметами очень велика и война продолжается, сложно сказать, будет ли достаточно работников в сфере противоминной деятельности.

Мы постоянно увеличиваем количество специалистов-деминеров, набирая новых людей. Они могут не иметь соответствующего образования и опыта, но после специальных тренингов их принимают на работу. Для того чтобы это расширение происходило безопасно, нам нужно много специалистов по техническому надзору.

Пока есть проблема с наймом работников на высшие позиции, которые уже имеют опыт и могут заниматься менеджментом этих процессов. Конечно, кроме самих работников, занимающихся разминированием на местах, также нужен персонал поддержки, и из-за того, что многие выехали из страны или переместились в другие области, существует проблема поиска достаточного количества квалифицированных кадров.

Фото: Датский совет по делам беженцев (DRC), ноябрь 2022 года, Арсен Дзодзаев. Деминер очищает территории в Киевской области от взрывоопасных предметов. Фото сделано для демонстрации.

— В чем сложность работы в стране, где идет горячая фаза войны? Имеет ли DRC схожий опыт работы в других странах?

— DRC открыла представительство в Украине в 2014 году. До этого была краткая программа помощи перемещенным крымским татарам и беженцам. С 2015 года организация начала проводить работы по гуманитарной противоминной деятельности в Луганской и Донецкой областях.

После 24 февраля 2022 года изменился не только тип находимых нами взрывоопасных предметов, но и масштаб загрязнения. Теперь часто встречаем как противотранспортные, так и противопехотные мины, разные кассетные боеприпасы, другие взрывоопасные предметы. Также происходит очень большое движение людей.

В статическом конфликте можно определить, где проходит линия разграничения, и работать на безопасном расстоянии. Сейчас в Украине эта линия разграничения постоянно двигается. Поэтому на организацию оказывается большое давление в связи с необходимостью работать на территориях, к которым восстановлен доступ. Возвращающиеся в опасные регионы люди подрываются на минах, теряют как здоровье, так и жизнь.

Также существует риск для персонала DRC, поскольку война продолжается. Мы постоянно стараемся проводить разминирование в зонах, которые больше всего в этом нуждаются, но балансируем эти риски, учитывая безопасность персонала.

DRC работает и в других странах, где происходят конфликты, например, в Афганистане, Южном Судане и Сомали.

— Взрывоопасные остатки войны несут большой риск для жизни и здоровья людей, живущих на территориях, где велись активные боевые действия. Какие мероприятия проводит DRC для информирования людей о таких рисках?

— Для работы с населением мы формируем команды (часто, где есть мужчины и женщины — для гендерного баланса), которые ездят в громады, сталкивающиеся с такой проблемой, и проводят сессии по информированию о рисках взрывоопасных предметов.

Цель — поднять уровень осведомленности людей, живущих на загрязненных взрывоопасными предметами территориях. А также рассказать им об алгоритмах безопасного поведения — что делать, когда они находят такие предметы, кому звонить по телефону.

DRC проводит онлайн мероприятия. Они начались после начала пандемии, но сейчас это очень полезный инструмент для того, чтобы рассказать об алгоритмах безопасного поведения в населенных пунктах, куда не могут физически доехать наши команды (записаться на онлайн-курсы можно здесь, а здесь прослушать материал самостоятельно. — Ред).

Также проводятся кампании в социальных сетях, например в фейсбуке, для повышения осведомленности населения. Кроме этого, размещаем ключевую информацию на биллбордах.

— Какие наиболее распространенные находимые сейчас в Украине взрывоопасные предметы?

— Все зависит от того, какие боевые действия проводились в определенном месте, сколько они продолжались. Мы находим как противопехотные, так и противотранспортные мины, кассетные боеприпасы разного рода.

Поскольку мы работаем в Киевской и Черниговской областях, где, собственно, и проводится гуманитарное разминирование, то можем говорить только об этих регионах. Там находим гранаты, неразорванные артиллерийские и минометные снаряды.

DRC сейчас пытается расширить свою деятельность на востоке и юге (Николаевская, Харьковская область).

— Какова стоимость разминирования квадратного метра территории и сколько времени это занимает?

— Все зависит от того, какая методология разминирования используется. У нас есть две наиболее распространенные методологии. Первая — это очищение районов ведения боевых действий, где есть много взрывоопасных предметов, но мы не ожидаем найти там мины. Здесь может использоваться даже визуальный поиск боеприпасов, а также большие рамочные металлоискатели. Деминеры могут гораздо быстрее работать на таких территориях.

Вторую методологию применяют на загрязненных минами территориях. Там, где есть мины, все идет гораздо медленнее, метр за метром, потому что они могут срабатывать от давления на них.

Все зависит не только от того, сколько стоит непосредственно работа команды на поле, но и поддержка всей операционной деятельности. То есть, калькуляция может давать разные результаты, в зависимости от того, что мы считаем. К началу полномасштабных боевых действий у нас была такая калькуляция, сейчас называть какие-то конкретные цифры уже не совсем уместно.

Фото: Датский совет по делам беженцев (DRC), ноябрь 2022 года, Арсен Дзодзаев. Деминеры очищают обочину дороги в Черниговской области взрывоопасными предметами. Фото сделано для демонстрации.

— Достаточно ли внимания проблеме разминирования уделяет государство? Что можно улучшить в этом секторе?

— Государство уделяет этой проблеме большое внимание, потому что от процесса разминирования зависит работа инфраструктуры, других сервисов. Это очень важно. В Украине много различных институтов, которые этим занимаются: Государственная специальная служба транспорта, ГСЧС, Национальный орган по вопросам противоминной деятельности и Центр противоминной деятельности.

Сейчас все ориентируются, в основном, на количество разминированных метров, количество найденных снарядов, но важно также говорить о качестве и координации, чтобы не было дубликации территорий, где проводится разминирование, а также применялись лучшие практики гуманитарной противоминной деятельности.

Что государству следует усилить, это помощь людям, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны. Мы рано или поздно уберем взрывоопасные предметы с территории, но на долгие годы останется проблема пострадавших.

В этом направлении работают многие международные гуманитарные и общественные организации, но важно, чтобы государство также лучше заботилось о потребностях этих людей. Сейчас они испытывают комплексные проблемы и нуждаются в комплексных решениях.

— Войны прошлых веков показывают, что разминирование может растягиваться на десятки лет. А снаряды времен Второй Мировой войны находят до сих пор. Есть ли технологии, подходы, которые помогут ускорить процесс разминирования после войны?

— С технологической стороны нет магических решений. Процесс разминирования длится годами. У нас есть набор инструментов и очень важно, чтобы для конкретных вызовов был использован правильный инструмент.

Конечно, есть специальные бронированные машины для разминирования, но их можно использовать в основном на сельскохозяйственных землях.

У нас есть специальные металлоискатели, применяемые при разминировании. Однако они срабатывают на любой металл и часто это могут быть не взрывоопасные предметы, что очень замедляет работу. Чтобы получить такие вещи, деминерам в таких случаях приходится применять всю процедуру, как и в случаях, когда находят взрывоопасные предметы.

Есть металлоискатели с двойным сенсором, которые имеют как металлодетектор, так и георадар (GPR). Они могут гораздо быстрее идентифицировать предметы в зонах с высоким уровнем загрязнения металлом, поскольку помогают отличить взрывоопасные предметы от других металлических обломков.

Но они очень дорогие. Потому у каждого решения своя стоимость и нет одного решения для всех случаев. Важно, что разные международные организации оказывают эту техническую помощь государственным институтам, занимающимся гуманитарным разминированием, и другим организациям, работающим в этой сфере.

Также очень важно нетехническое обследование территории, в рамках которого специалисты DRC опрашивают местное население и предварительно исследуют потенциально загрязненные участки. Во-первых, такое обследование позволяет определить, где именно есть взрывоопасные предметы, чтобы гарантировать, что разминирование производится только на загрязненной земле. Во-вторых, оно помогает приоритезировать определенные участки, определив, каково влияние загрязнения на жизнь людей на конкретной территории.

Было бы хорошо убрать все мины в Украине, но на это могут уйти годы. Нетехническое обследование территории позволяет проводить разминирование именно там, где оно нужно, и не применять команды по разминированию, что является очень дорогостоящим и трудоемким процессом, там, где в этом нет нужды.