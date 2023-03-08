Украина нуждается в тяжелой технике от партнеров для разминирования — МВД 8 марта, 07:28 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Министерство внутренних дел требует от международных партнеров тяжелую технику для разминирования и военного обеспечения своих подразделений. Легкую технику министерству уже предоставили в достаточном или почти достаточном количестве

Об этом глава МВД Игорь Клименко сказал в интервью Укринформу.



"Если говорить о разминировании, то, например, чтобы засеять поле пшеницей, его нужно сначала разминировать. Условие – это отсутствие боевых действий и наличие возможностей. Что касается возможностей, то для того, чтобы это сделать достаточно быстро и безопасно, нам необходима тяжелая техника», — отметил министр.

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По его словам, легкую технику министерству уже предоставили иностранные партнеры в достаточном или почти достаточном количестве.

"И мы сейчас ждем именно тяжелую технику для разминирования", - уточнил он.

Клименко сказал, что, возможно, речь идет и о мероприятии Украины соответствующих операторов гуманитарного разминирования, которые будут совместно с нашими пиротехниками осуществлять очистку украинской земли.

«Мы постоянно нуждаемся и в военном обеспечении наших подразделений, потому что, к сожалению, война продолжается, а снаряды заканчиваются. Поэтому мы делаем все, чтобы наши части, непосредственно участвующие в боевых действиях, получали эти снаряды и оружие», – проинформировал глава МВД.

Он заявил, что министерству в связи с большим количеством погибших гражданских людей необходимо, прежде всего для идентификации тел, соответствующее оборудование. По его данным, часть этого оборудования уже была предоставлена партнерами.

МВД нуждается и в обучении криминалистов и следователей — именно в документировании военных преступлений, отметил министр.

" Мы должны оказывать высококачественную медицинскую помощь - здесь необходима медицинская техника, для этого также нужны мобильные госпитали", - сказал Клименко.