Разминировать территорию Украины помогают около тысяч иностранных специалистов — МВД 9 декабря, 13:37 В Украине из-за действий РФ заминировано 30% всей территории страны (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Около тысячи иностранных специалистов помогают в разминировании территорий Украины.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян на брифинге.

«До тысячи иностранных специалистов привлечены к разминированию Украины. Есть огромная команда The HALO Trust, команды из Польши, Швейцарии, Дании — это примерно 800 саперов, пиротехников, работающих в разных регионах Украины», — отметила она.

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Акопян добавила, что в Украине работают специалисты с опытом разминирования территорий в Косово, Сербии, Хорватии и Ираке.

По словам представителя МВД, в Украине они сталкиваются с коварными методами минирования и циничными ловушками, которых еще не встречали в своей практике.

«Когда на противопехотную мину ставится противотанковая мина и это маскируется. Специалисты начинают действовать с противотанковой миной и под ней подрывается противопехотная мина. Раньше это был неизвестный опыт, которым мы делимся и обучаем иностранных пиротехников», — резюмировала она.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и ведения активных боевых действий в Украине заминированы огромные территории. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

В МВД уточнили, что в Украине необходимо разминировать около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории.

Украинские саперы ведут работы по разминированию ежедневно.