Кассетные мины и растяжки. Как проходит разминирование Херсонщины и сколько времени на это нужно — видео НВ

22 ноября, 17:21
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Саперы разминируют Херсонскую область (Фото:Скриншот видео НВ)

Саперы разминируют Херсонскую область (Фото:Скриншот видео НВ)

После отступления войск РФ с правого берега саперы начали процесс разминирования Херсонской области. В первые дни 80 специалистов обнаружили более 2500 взрывоопасных предметов и обезвредили их.

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Заместитель начальника ГСЧС Украины в Херсонской области Александр Бондаренко рассказывает, что в основном мины находят там, где велись боевые действия, ведь именно там оккупанты провели больше времени и имели значительно больше возможностей заминировать после себя территорию.

Видео дня

Херсонским саперам в обезвреживании снарядов помогают подразделения ГСЧС из других областей, а также специалисты Вооруженных Сил и Нацполиции. Однако даже работая общими силами, на полное разминирование территории Херсонской области могут уйти годы, отмечает Бондаренко.

https://www.youtube.com/embed/-vsMenobu_U

Ранее глава ГСЧС Сергей Крук сообщал, что в общей сложности заминировано 30% украинских земель, по площади это как две территории Австрии.

Также стало известно, что при отступлении из Херсона российские военные заминировали здание СБУ, которое, скорее всего, придется взорвать.

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Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Херсон Херсонская область ГСЧС Разминирование Видео НВ Война России против Украины

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