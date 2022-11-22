Кассетные мины и растяжки. Как проходит разминирование Херсонщины и сколько времени на это нужно — видео НВ 22 ноября, 17:21 Саперы разминируют Херсонскую область (Фото:Скриншот видео НВ)

После отступления войск РФ с правого берега саперы начали процесс разминирования Херсонской области. В первые дни 80 специалистов обнаружили более 2500 взрывоопасных предметов и обезвредили их.

Заместитель начальника ГСЧС Украины в Херсонской области Александр Бондаренко рассказывает, что в основном мины находят там, где велись боевые действия, ведь именно там оккупанты провели больше времени и имели значительно больше возможностей заминировать после себя территорию.

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Херсонским саперам в обезвреживании снарядов помогают подразделения ГСЧС из других областей, а также специалисты Вооруженных Сил и Нацполиции. Однако даже работая общими силами, на полное разминирование территории Херсонской области могут уйти годы, отмечает Бондаренко.

Ранее глава ГСЧС Сергей Крук сообщал, что в общей сложности заминировано 30% украинских земель, по площади это как две территории Австрии.

Также стало известно, что при отступлении из Херсона российские военные заминировали здание СБУ, которое, скорее всего, придется взорвать.