К ситуации с Чонгаром причастен экс-глава СБУ в Крыму — руководитель спецслужбы Малюк 21 декабря, 17:01 Олег Кулинич передавал российским спецслужбам секретную информацию (Фото:ГБР)

ГБР расследует, как российские оккупанты быстро продвинулись вперед на юге Украины. Об этом рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью ведущей 1+1 Наталье Мосейчук, опубликованном в среду, 21 декабря.

«Они [представители ГБР] проводят следствие, на сегодняшний день идет много экспертиз. Я не имею права раскрывать карты — это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия. Вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе», — заявил руководитель СБУ.



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Отвечая на вопрос о том, почему после начала полномасштабного вторжения РФ на заминированных мостах на юге Украины не произошли взрывы, Малюк сказал, что «в ситуации с мостами» причастен экс-глава управления СБУ в Крыму Олег Кулинич, подозреваемый в госизмене. По его словам, Кулинич проводил там «антитеррористические учения», которые не согласовывал с руководством антитеррористического центра при СБУ.



И.о. главы СБУ назвал Кулинича «Штирлицем в наших рядах» и заявил, что тот докладывал врагу всю внутреннюю информацию как в СБУ, так и в Украине. Его задержали в ходе спецоперации 16 июля и отправили под стражу через два дня.

В октябре командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев говорил, что перед полномасштабным вторжением России на Херсонском направлении не проводили разминирование. По его словам, осенью 2021 года проводилась проверка всех минно-взрывных заграждений, и все они были исправны, а примерно 22 февраля 2022 года подразделения, выполняющие задачи на этом направлении, получили команду «на приведение всех объектов в готовность № 1».

В конце апреля 2022 года Генеральный штаб ВСУ также опровергал информацию о «незаминировании» Чонгара и говорил, что мост был заминирован, но защитникам Украины противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.