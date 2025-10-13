Евгений (на фото слева) и его команда отправляются на поиски мин в Черном море возле Одессы (Фото: NV/Александр Медведев)

Черное море теперь является самой грязной в мире акваторией, чье дно усеяно минами и бомбами, в основном от российского агрессора. Обеспечить свободное судоходство взялись украинские военные водолазы. Журналист и фотограф NV провели с этими санитарами моря один рабочий день

Четверть двенадцатого. Одесский порт. Солнце жарит до седьмого пота. Бойцы противоминного дивизиона ВМС Украины грузят в небольшой катер подводный дрон SeaFox, предназначенный для дистанционного поиска мин.

Перед выходом в море Олег Засядьвовк, капитан 2-го ранга и оператор отдела коммуникаций группировки разнородных сил ВМС ВСУ, инструктирует журналиста и фотографа NV о минимальных ограничениях. Публиковать фамилии, воинские звания членов команды, название подразделения, снимать лица, береговую линию, порт, указывать координаты, описывать местность нельзя. Любые числительные тоже под запретом. Когда речь заходит о количестве найденных и обезвреженных мин, используется слово «немало». Обычное название врага — «пидары». Украинские военные — «хлопцы». Это уже не из инструкции, а из словаря сапера.

Перед выходом в море Засядьвовк указывает на старшего группы по имени Евгений и говорит: «Он царь, бог и воинский начальник на борту. Он сказал сидеть в уголочке — сидим тихонько, дышим ровно».

Тут не о чем спорить. Отправляемся не на рыбалку. Охотимся не мы, а на нас.

В небе и даже выше неба — российские спутники, средства радиоэлектронной борьбы, дроны-шпионы или просто шпионы. «Выходим в море, — командует Евгений и объясняет задачу: — Есть подозрение присутствия непонятного объекта в воде. Если это прямо „пидерская“ мина, то тогда уничтожаем ее мы, если есть какая-то угроза, вызываем другую группу». Так и случилось.