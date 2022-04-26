«Возможно дольше». Разминирование ЧАЭС будет длиться месяцами — Монастырский 26 апреля, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Министр внутренних дел Денис Монастырский (Фото:пресс-служба МВД)

На разминирование территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции могут уйти месяцы, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Об этом сообщает Интерфакс Украина.

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«К сожалению, мы должны говорить не только о радиационном загрязнении, но есть и о загрязнении минами, снарядами многих объектов вокруг станции. Должно пройти гуманитарное разминирование. Мы понимаем, что время гуманитарного разминирования, а оно особенное в Чернобыльской зоне, будет измеряться, минимум, месяцами. Возможно и дольше», — сказал Монастырский.

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Он добавил, что поиск взрывоопасных предметов в лесах зоны очень усложнен. По его словам, возле ЧАЭС уже найдены сотни мин и растяжек, однако окончательный подсчет можно будет огласить после полного проведения разминирования.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

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