Как стареет кожа разных типов
La Roche Posay
Старение — необратимый процесс. Хорошая новость — его можно замедлить. Для этого важно определить особенности развития и строения кожи. Различают четыре типа старения: мелкоморщинистый, птозный, мышечный и деформационный. Определившись со своим типом, вы сможете предугадать, как будет меняться кожа и какие меры стоит предпринять. Возможно, вы начали активную борьбу с морщинами, тогда как больше внимания нужно уделить лифтингу?
Мелкоморщинистый тип
Характерен для стройных людей со слабо развитой подкожно-жировой клетчаткой (гиподермой) и, как следствие, сухой кожей. Первые морщины могут появиться до 30 лет. Зато такому типу не страшны провисание кожи и деформация овала лица.
Возрастные изменения:
- уменьшается упругость кожи, проступает большое количество мелких морщин;
- появляются пигментные пятна;
- кожа интенсивно теряет влагу, становится сухой;
- быстро образуются мимические морщины на лбу и вокруг рта, «гусиные лапки».
Поначалу сеточки мелких морщин мало заметны, но со временем они углубляются. Чтобы замедлить потерю влаги, стоит использовать увлажняющие продукты для регуляции клеточного метаболизма, регенерации и антиоксидантной защиты.
Рекомендуемые компоненты и косметика:
- низкомолекулярная гиалуроновая кислота для ускорения выработки коллагена и эластина;
- керамиды для формирования липидного барьера кожи, борьбы с сухостью и шелушениями;
- антиоксидантные фитоэкстракты, витамины и масла, кофермент Q10;
- концентрированные сыворотки со стабилизированной аскорбиновой кислотой для улучшения тургора кожи;
- трегалоза — органический дисахарид, который предотвращает разрушение белков и прочих важных структурных молекул.
Обычно сухая кожа чувствительна. Один из качественных вариантов ухода в этом случае — антивозрастные продукты La Roche Posay с гиалуроновой кислотой и витамином B5, которые заполняют мимические морщины, восстанавливают защитный барьер и выравнивают тон.
Птозный тип
Или тип «утомленного» лица — вначале дня выглядит свежо, но ближе к вечеру обретает характерные признаки. С годами ситуация усугубляется.
Возрастные изменения:
- снижаются тургор и эластичность кожи;
- цвет лица тускнеет;
- опускаются уголки глаз и рта;
- проступают носослезные борозды (линии под нижними веками) и носогубная складка, становятся заметнее темные круги, мешки и морщины под глазами.
Такое старение присуще людям худого и среднего телосложения, с нормальным или смешанным типом кожи, и со средним уровнем жировой и мышечной ткани. Птозное старение может начаться уже в 35 лет. Кожа обычно спокойно реагирует на большинство видов ухода.
Рекомендуемые компоненты и косметика:
- концентрированные сыворотки и энергетические маски;
- продукты с антиоксидантами, в частности — витаминами C и E для нейтрализации свободных радикалов;
- растительные масла для устранения сухости, стимуляции восстановления, повышения тонуса и эластичности кожи.
Мышечный тип
Лицо с данным типом стареет медленно: кожа до преклонных лет остается подтянутой, мелких морщин почти не видно, а овал лица долго сохраняет четкие контуры. У нас тип встречается редко. Он характерен для людей азиатской внешности, у которых при активных лицевых мышцах подкожно-жировая ткань не развита.
Возрастные изменения:
- в старости резко, за несколько лет, появляются глубокие морщины;
- в средней трети лица уходит объем;
- проявляются пигментные пятна и носогубная складка;
- опускаются уголки рта, верхние веки визуально тяжелеют.
Со временем жировая ткань истончается, кожа сильнее обтягивает мышцы, и лицо становится рельефнее. Первостепенная проблема для типа — пигментные пятна, поэтому важно подбирать соответствующие ухаживающие средства.
Рекомендуемые компоненты и косметика:
- ретинол, витамин C и отшелушивающие средства;
- увлажняющие продукты;
- линейки корейской и японской косметики, которые направлены на уход при мышечном типе старения.
Деформационный тип
У людей плотного телосложения и высоким уровнем гиподермы чаще всего наблюдается этот тип. Кожа, как правило, смешанная, склонная к жирности, покраснению, куперозу.
Возрастные изменения:
- деформируются контуры лица;
- углубляются губоподбородочные и носослезные борозды, пропадает объем в средней трети лица и области скул;
- появляются второй подбородок и брыли;
- отекают веки и проступает носогубная складка.
Плюс такого старения заключается в долгом отсутствии морщин. Но очень важно поддерживать вес в норме и не допускать отеков, иначе контуры лица быстро «поплывут» вниз.
Рекомендуемые компоненты и косметика:
- продукты с лифтинг-эффектом, стимуляторы синтеза эластина и коллагена;
- концентрированные средства с инкапсулированным ретинолом, который помогает выравнивать тон и повышает упругость.