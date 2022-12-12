Как стареет кожа разных типов 12 декабря, 13:22 Новости компаний La Roche Posay

Старение — необратимый процесс. Хорошая новость — его можно замедлить. Для этого важно определить особенности развития и строения кожи. Различают четыре типа старения: мелкоморщинистый, птозный, мышечный и деформационный. Определившись со своим типом, вы сможете предугадать, как будет меняться кожа и какие меры стоит предпринять. Возможно, вы начали активную борьбу с морщинами, тогда как больше внимания нужно уделить лифтингу?

Фото: La Roche Posay

Мелкоморщинистый тип

Характерен для стройных людей со слабо развитой подкожно-жировой клетчаткой (гиподермой) и, как следствие, сухой кожей. Первые морщины могут появиться до 30 лет. Зато такому типу не страшны провисание кожи и деформация овала лица.

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Возрастные изменения:

уменьшается упругость кожи, проступает большое количество мелких морщин;

появляются пигментные пятна;

кожа интенсивно теряет влагу, становится сухой;

быстро образуются мимические морщины на лбу и вокруг рта, «гусиные лапки».

Поначалу сеточки мелких морщин мало заметны, но со временем они углубляются. Чтобы замедлить потерю влаги, стоит использовать увлажняющие продукты для регуляции клеточного метаболизма, регенерации и антиоксидантной защиты.

Рекомендуемые компоненты и косметика:

низкомолекулярная гиалуроновая кислота для ускорения выработки коллагена и эластина;

керамиды для формирования липидного барьера кожи, борьбы с сухостью и шелушениями;

антиоксидантные фитоэкстракты, витамины и масла, кофермент Q10;

концентрированные сыворотки со стабилизированной аскорбиновой кислотой для улучшения тургора кожи;

трегалоза — органический дисахарид, который предотвращает разрушение белков и прочих важных структурных молекул.

Обычно сухая кожа чувствительна. Один из качественных вариантов ухода в этом случае — антивозрастные продукты La Roche Posay с гиалуроновой кислотой и витамином B5, которые заполняют мимические морщины, восстанавливают защитный барьер и выравнивают тон.

Фото: La Roche Posay

Птозный тип

Или тип «утомленного» лица — вначале дня выглядит свежо, но ближе к вечеру обретает характерные признаки. С годами ситуация усугубляется.

Возрастные изменения:

снижаются тургор и эластичность кожи;

цвет лица тускнеет;

опускаются уголки глаз и рта;

проступают носослезные борозды ( линии под нижними веками) и носогубная складка, становятся заметнее темные круги, мешки и морщины под глазами.

Такое старение присуще людям худого и среднего телосложения, с нормальным или смешанным типом кожи, и со средним уровнем жировой и мышечной ткани. Птозное старение может начаться уже в 35 лет. Кожа обычно спокойно реагирует на большинство видов ухода.

Рекомендуемые компоненты и косметика:

концентрированные сыворотки и энергетические маски;

продукты с антиоксидантами, в частности — витаминами C и E для нейтрализации свободных радикалов;

растительные масла для устранения сухости, стимуляции восстановления, повышения тонуса и эластичности кожи.

Фото: La Roche Posay

Мышечный тип

Лицо с данным типом стареет медленно: кожа до преклонных лет остается подтянутой, мелких морщин почти не видно, а овал лица долго сохраняет четкие контуры. У нас тип встречается редко. Он характерен для людей азиатской внешности, у которых при активных лицевых мышцах подкожно-жировая ткань не развита.

Возрастные изменения:

в старости резко, за несколько лет, появляются глубокие морщины;

в средней трети лица уходит объем;

проявляются пигментные пятна и носогубная складка;

опускаются уголки рта, верхние веки визуально тяжелеют.

Со временем жировая ткань истончается, кожа сильнее обтягивает мышцы, и лицо становится рельефнее. Первостепенная проблема для типа — пигментные пятна, поэтому важно подбирать соответствующие ухаживающие средства.

Рекомендуемые компоненты и косметика:

ретинол, витамин C и отшелушивающие средства;

увлажняющие продукты;

линейки корейской и японской косметики, которые направлены на уход при мышечном типе старения.

Деформационный тип

У людей плотного телосложения и высоким уровнем гиподермы чаще всего наблюдается этот тип. Кожа, как правило, смешанная, склонная к жирности, покраснению, куперозу.

Возрастные изменения:

деформируются контуры лица;

углубляются губоподбородочные и носослезные борозды, пропадает объем в средней трети лица и области скул;

появляются второй подбородок и брыли;

отекают веки и проступает носогубная складка.

Плюс такого старения заключается в долгом отсутствии морщин. Но очень важно поддерживать вес в норме и не допускать отеков, иначе контуры лица быстро «поплывут» вниз.

Рекомендуемые компоненты и косметика:

продукты с лифтинг-эффектом, стимуляторы синтеза эластина и коллагена;

концентрированные средства с инкапсулированным ретинолом, который помогает выравнивать тон и повышает упругость.