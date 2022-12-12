Как стареет кожа разных типов

12 декабря, 13:22
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La Roche Posay

La Roche Posay

Старение — необратимый процесс. Хорошая новость — его можно замедлить. Для этого важно определить особенности развития и строения кожи. Различают четыре типа старения: мелкоморщинистый, птозный, мышечный и деформационный. Определившись со своим типом, вы сможете предугадать, как будет меняться кожа и какие меры стоит предпринять. Возможно, вы начали активную борьбу с морщинами, тогда как больше внимания нужно уделить лифтингу?

La Roche Posay
Фото: La Roche Posay

Мелкоморщинистый тип

Характерен для стройных людей со слабо развитой подкожно-жировой клетчаткой (гиподермой) и, как следствие, сухой кожей. Первые морщины могут появиться до 30 лет. Зато такому типу не страшны провисание кожи и деформация овала лица.

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Возрастные изменения:

  • уменьшается упругость кожи, проступает большое количество мелких морщин;
  • появляются пигментные пятна;
  • кожа интенсивно теряет влагу, становится сухой;
  • быстро образуются мимические морщины на лбу и вокруг рта, «гусиные лапки».

Поначалу сеточки мелких морщин мало заметны, но со временем они углубляются. Чтобы замедлить потерю влаги, стоит использовать увлажняющие продукты для регуляции клеточного метаболизма, регенерации и антиоксидантной защиты.

Рекомендуемые компоненты и косметика:

  • низкомолекулярная гиалуроновая кислота для ускорения выработки коллагена и эластина;
  • керамиды для формирования липидного барьера кожи, борьбы с сухостью и шелушениями;
  • антиоксидантные фитоэкстракты, витамины и масла, кофермент Q10;
  • концентрированные сыворотки со стабилизированной аскорбиновой кислотой для улучшения тургора кожи;
  • трегалоза — органический дисахарид, который предотвращает разрушение белков и прочих важных структурных молекул.

Обычно сухая кожа чувствительна. Один из качественных вариантов ухода в этом случае — антивозрастные продукты La Roche Posay с гиалуроновой кислотой и витамином B5, которые заполняют мимические морщины, восстанавливают защитный барьер и выравнивают тон.

La Roche Posay
Фото: La Roche Posay

Птозный тип

Или тип «утомленного» лица — вначале дня выглядит свежо, но ближе к вечеру обретает характерные признаки. С годами ситуация усугубляется.

Возрастные изменения:

  • снижаются тургор и эластичность кожи;
  • цвет лица тускнеет;
  • опускаются уголки глаз и рта;
  • проступают носослезные борозды (линии под нижними веками) и носогубная складка, становятся заметнее темные круги, мешки и морщины под глазами.

Такое старение присуще людям худого и среднего телосложения, с нормальным или смешанным типом кожи, и со средним уровнем жировой и мышечной ткани. Птозное старение может начаться уже в 35 лет. Кожа обычно спокойно реагирует на большинство видов ухода.

Рекомендуемые компоненты и косметика:

  • концентрированные сыворотки и энергетические маски;
  • продукты с антиоксидантами, в частности — витаминами C и E для нейтрализации свободных радикалов;
  • растительные масла для устранения сухости, стимуляции восстановления, повышения тонуса и эластичности кожи.
La Roche Posay
Фото: La Roche Posay

Мышечный тип

Лицо с данным типом стареет медленно: кожа до преклонных лет остается подтянутой, мелких морщин почти не видно, а овал лица долго сохраняет четкие контуры. У нас тип встречается редко. Он характерен для людей азиатской внешности, у которых при активных лицевых мышцах подкожно-жировая ткань не развита.

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Возрастные изменения:

  • в старости резко, за несколько лет, появляются глубокие морщины;
  • в средней трети лица уходит объем;
  • проявляются пигментные пятна и носогубная складка;
  • опускаются уголки рта, верхние веки визуально тяжелеют.

Со временем жировая ткань истончается, кожа сильнее обтягивает мышцы, и лицо становится рельефнее. Первостепенная проблема для типа — пигментные пятна, поэтому важно подбирать соответствующие ухаживающие средства.

Рекомендуемые компоненты и косметика:

  • ретинол, витамин C и отшелушивающие средства;
  • увлажняющие продукты;
  • линейки корейской и японской косметики, которые направлены на уход при мышечном типе старения.

Деформационный тип

У людей плотного телосложения и высоким уровнем гиподермы чаще всего наблюдается этот тип. Кожа, как правило, смешанная, склонная к жирности, покраснению, куперозу.

Возрастные изменения:

  • деформируются контуры лица;
  • углубляются губоподбородочные и носослезные борозды, пропадает объем в средней трети лица и области скул;
  • появляются второй подбородок и брыли;
  • отекают веки и проступает носогубная складка.

Плюс такого старения заключается в долгом отсутствии морщин. Но очень важно поддерживать вес в норме и не допускать отеков, иначе контуры лица быстро «поплывут» вниз.

Рекомендуемые компоненты и косметика:

  • продукты с лифтинг-эффектом, стимуляторы синтеза эластина и коллагена;
  • концентрированные средства с инкапсулированным ретинолом, который помогает выравнивать тон и повышает упругость.

Теги:   Гусиная кожа Косметика Старение Кожа Уход за лицом La Roche Posay

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