Разгром электрички Фастов-Киев: полиция задержала предполагаемых вандалов

В пятницу, 12 октября, правоохранители задержали нескольких подозреваемых в разгроме пригородного электропоезда, который произошел в Фастове 10 октября.
Об этом со ссылкой на Нацполицию передает пресс-служба Укрзализныци.
Как сообщается, задержанными оказались местные подростки. Других подробностей на данное время нет.
Ранее сообщалось, что толпа вандалов разгромила вагон электрички Фастов-Киев.
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