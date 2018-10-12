Разгром электрички Фастов-Киев: полиция задержала предполагаемых вандалов

Вандалы нанесли ущерб на 200 тысяч гривен

В пятницу, 12 октября, правоохранители задержали нескольких подозреваемых в разгроме пригородного электропоезда, который произошел в Фастове 10 октября.

Об этом со ссылкой на Нацполицию передает пресс-служба Укрзализныци.

Как сообщается, задержанными оказались местные подростки. Других подробностей на данное время нет.

Ранее сообщалось, что толпа вандалов разгромила вагон электрички Фастов-Киев.

Злоумышленники разбили все стекла, вырвали сидения и повредили внутреннее оборудование, нанеся таким образом ущерб на 200 тысяч гривен.