12 октября 2018, пятница

Разгром электрички Фастов-Киев: полиция задержала предполагаемых вандалов

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Вандалы нанесли ущерб на 200 тысяч гривен
Фото: Укрзализныця

Вандалы нанесли ущерб на 200 тысяч гривен

В пятницу, 12 октября, правоохранители задержали нескольких подозреваемых в разгроме пригородного электропоезда, который произошел в Фастове 10 октября.

Об этом со ссылкой на Нацполицию передает пресс-служба Укрзализныци.

Как сообщается, задержанными оказались местные подростки. Других подробностей на данное время нет.

Ранее сообщалось, что толпа вандалов разгромила вагон электрички Фастов-Киев.

Злоумышленники разбили все стекла, вырвали сидения и повредили внутреннее оборудование, нанеся таким образом ущерб на 200 тысяч гривен.

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