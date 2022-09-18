«До полуночи московитов гнали». Как более 500 лет назад волынский князь Константин Острожский разбил предков россиян под Оршей 18 сентября, 11:59 Эксклюзив НВ Константин Острожский верхом на коне в пурпурном жупане приказывает резервным пушкарам стрелять по врагу во время битвы под Оршей. Фрагмент картины неизвестного живописца, около 1524−1530 годов. (Фото:Muzeum Narodowe w Warszawie)

Оршанская битва, в которой князь Острожский полтысячелетия назад победил московитов, доказала, что их численное преимущество бессильно перед технически оснащенным коллективным Западом.

«И под городом псковских пищальников много же побило, зане же пьяны лезли», — сообщает Псковская летопись о неудачном штурме Смоленска летом 1513 года. Тогда московский князь Василий III в очередной раз задался целью взять восточную твердыню Великого княжества Литовского (ВКЛ), что предшествовало битве под Оршей.

Видео дня

Battle of Orsha 1514 Старый Ольса Битва под Оршей https://www.youtube.com/watch?v=ObZFt4oRFUU

И это далеко не единственный эпизод тогдашней войны с Московией, который отдается эхом через пол тысячи лет в нынешней российской агрессии. Как и «псковский десант», и его появление под стенами Смоленска, всего через два года после того, как Москва поглотила Псковскую республику. О воинской повинности в канун войны с Литвой летопись сообщала: «И на псковичей накинули 1000 пищальников [выставить]; а псковичам тот рубеж необычен, и было им тяжко очень».

Историки называют ряд побоищ того времени Войной за наследство Рюриковичей, длившуюся более ста лет. Прежде Москва была интегрирована в государственную систему Золотой Орды. От нее она унаследовала деспотический принцип власти, при котором отношения князей к своему народу выглядели как власть завоевателя над порабощенными. Эту особенность тамошнего устройства на протяжении многих веков замечали зарубежные дипломаты и путешественники. Осталась она и в сегодняшней России.

В этой публикации НВ предлагает оставить до следующего раза дискуссию о том, считал ли себя Константин Острожский украинцем. Он происходил из тех же Рюриковичей и, по словам современного польского историка и дипломата Кшиштофа Яблонки, имел бы успех в состязании за древнерусское наследие с московскими полукровками.

Князь Константин был православным русином, по тогдашним определениям. Хорошо послужил общим политическим и военным делам Великого княжества Литовского на посту великого гетмана, то есть главнокомандующего. И это никак не умаляет значение князя и его побед в 33 битвах для современной идентичности украинцев. Как и битва под Оршей не вычеркнута из исторической памяти белорусов, несмотря на запрет праздновать ее годовщину при современном режиме Лукашенко.

Исследователь тогдашней шляхты Наталья Яковенко пишет: «Константин Острожский стал человеком, который оказался в нужное время в нужном месте. Можно сказать, что он возглавлял в иерархии ВКЛ второе, или даже первое правительство».



Ненасытная утроба Москвы

После знакового Стояния на Угре 1480 года московский князь Иван III, отец Василия III, выбился из-под Орды и вспомнил о своей далекой причастности к Киевской Руси. Уверенности в дальнейших претензиях Москвы на восточнославянские земли домонгольских времен добавил брак Ивана с Софией Палеолог, племянницей последнего византийского императора Константина IX. По одной из версий исследователей, тогда Москва переняла и восточно-римского двуглавого орла для обозначения своей власти.

А при Василии III стало распространяться мнение, что именно его княжество после завоевания Византии османами унаследовало первенство в православном мире. Поскольку «оба Рима пали, третий — Москва, а четвертому не бывать».

О претензиях Ивана ІІІ польский хронист Мацей Стрыйковский писал: «Он [Иван] оторвал 70 замков от Литовского государства, и он стал писать себя царем и владыкой всей Руси».

В то время значительная часть прежней Киевской Руси находилась в составе Великого княжества Литовского (ВКЛ). В отличие от соседней авторитарной Москвы ВКЛ выглядело как своеобразная федерация земель, в которой года, в том числе и Смоленск, имели Магдебургское право. Это содружество начало расти где-то с середины XIII века. Тогда многие литовские князья породнились с русичами, принимая православие. Земли вокруг Витебска, Минска, Турова, Берестья, Полоцка первыми присягнули Вильно. Название Белая Русь гуляла в документах на обозначение определенных комбинации этих территорий. А когда русские княжества на землях нынешней Украины признали великого князя Ольгерда своим правителем, «литвинами» для них уже были будущие белорусы.

Фото: discover.in.ua

Речь Посполитая в головах украинцев – Виталий Ляска, Виталий Михайловский https://www.youtube.com/watch?v=xHy0f_8m_cU&t=2809s

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