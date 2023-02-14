«Катастрофические потери». На что способна путинская «армия мобилизованных» и что обнаружил разгром сил РФ под Угледаром — анализ ISW 14 февраля, 09:37 Колонна российской техники, уничтоженная под Угледаром, февраль 2023 (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев)

Катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о том, что состоящие из мобилизованных россиян подразделения вряд ли способны вести крупномасштабное и быстрое механизированное наступление.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 13 февраля.

Владимир Путин продолжает публично поддерживать Министерство обороны России на фоне продолжающихсякатастрофических потерь РФ в районе Угледара Донецкой области. «Пехота морская работает […] прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота, — заявил Путин после заседания набсовета Агентства стратегических инициатив. Аналитики ISW предполагают, что Путин, вероятно, намеренно похвалил морпехов обоих флотов на фоне широко обсуждаемых данных о значительных потерях механизированных подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ при штурме Угледара. Минобороны России хранит молчание относительно потерь в Угледаре. Путин, вероятно, намеренно усиливает и без того излишне оптимистичные оценки угледарского направления со стороны Минобороны России, чтобы поддержать версию о неизбежном и масштабном крупном российском наступлении в Донецкой области. Кроме того, комментарий Путина может свидетельствовать и о намерении усилить наступление на Угледар — большим числом мобилизованных или за счет повторного ввода в этот район оставшихся подразделений Северного флота. ISW напоминает о свидетельствах, подтверждающих уничтожение украинскими защитниками российских зенитно-ракетных комплексов, предположительно принадлежавших 80-й отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота на оккупированной территории Херсонской области. Украинская сторона ранее также сообщала, что оккупанты концентрируют силы в Мариуполе, всего в 75 км к юго-востоку от Угледара. Эти признаки свидетельствуют о том, что российские силы, включая подразделения Северного флота, могут готовиться к захвату Угледара.

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Практика использования мобилизованных россиян в качестве замены разбитых в боях подразделений армии РФ вряд ли создаст достаточные наступательные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного наступления России, полагают эксперты ISW. Глава объединенного пресс-центра Таврического района ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что российские военные уже в третий раз переукомплектовывают 155-ю бригаду морской пехоты из-за ее потерь в Угледаре и предыдущих боевых неудач в районе Киевской области и Павловки Донецкой области. По данным Дмитрашковского, до разгрома под Угледаром 155-я бригада морской пехоты насчитывала 5000 военнослужащих. Один из ее военнослужащих, участвовавший в штурме Угледара, рассказал российскому оппозиционному изданию, что сейчас бригада на 80−90% укомплектована мобилизованными. В ISW полагают, что они прошли лишь ограниченную индивидуальную подготовку и не обладают ни сплоченностью, ни профессиональной подготовкой или опытом, необходимыми для крупномасштабных механизированных наступлений. Так, под Угледаром они не смогли выполнить такие боевые задачи, такие как идентификация и обнаружение минных полей — или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма. Если Россия и далее будет разворачивать подразделения, состоящие из мобилизованных, они могут быть способны вести оборонительные операции или наступательные кампании, нацеленные на истощение украинских защитников, однако такие войска «вряд ли станут эффективными механизированными подразделениями, способными проводить успешные наступательные операции за любой короткий период, исчисляемый месяцами».

Россия продолжает полагаться на техническую и военную поддержку Ирана в войне против Украины, а представители иранского персонала, вероятно, находится в Украине, напрямую поддерживая российские удары по украинской гражданской инфраструктуре, сообщает ISW. Такой вывод аналитики Института делают из ряда новых фактов, о которых сообщалось недавно:

ГУР Минобороны Украины перехватил разговор двух операторов беспилотников Shahed, координирующих наведение на цели в Украине —по данным ГУР, они говорят на «курдском диалекте с вкраплением фарси». ISW предполагает, что в таком случае они могли прибыть из Иранского Курдистана, вероятно связаны с Корпусом стражей исламской революции ( КСИР) и могут выполнять роль инструкторов либо операторов « шахедов».

КСИР) и могут выполнять роль инструкторов либо операторов шахедов». Британская The Guardian сообщила 13 февраля, что Иран контрабандой переправил в Россию не менее 18 беспилотников дальнего радиуса действия, используя корабли и иранские государственные самолеты. По данным издания, эти поставки включают в себя шесть беспилотников Mohajer-6 и 12 беспилотников Shahed-121 и 129, которые могут возвращаться на базу после нанесения ударов ( в отличие от барражирующих дронов-камикадзе Shahed-131 и 136).

в отличие от барражирующих дронов-камикадзе Shahed-131 и 136). Российские « военкоры» обсуждали 13 февраля, что связанные с КСИР грузовые самолеты Ил-76 регулярно летают в Россию, предполагая, что Тегеран постоянно предоставляет Москве различные материалы и средства.

Дальнейшее распространение группой Вагнера видеозаписей внесудебных казней и подобного жестокого контента нормализует растущий уровень жестокости и бандитизма во внутрироссийском информационном пространстве. 12 февраля Телеграм-канал, связанный с ЧВК Вагнера, опубликовал видео казни кувалдой бывшего «вагнеровца» Дмитрия Якущенко. Сообщается, что он был осужден за грабеж и убийство в Крыму и отбывал 19-летний срок, когда примкнул к ЧВК Вагнера. «Вагнеровцы» обвинили его в бегстве в Украину и опубликовали видео, на котором Якущенко выражает проукраинские взгляды якобы находясь в украинском плену. Позже Евгений Пригожин позже опубликовал видео, на котором Якущенко якобы жив и невредим и благодарит «вагнеровцев» за «помилование». Насколько реальны кадры видеозаписи казни Якущенко или предполагаемые доказательства его жизни — или в какой последовательности они могли быть записаны — вопрос менее важный, чем само создание и распространение таких видео, подчеркивают аналитики ISW. В рядах российских «военкоров» нашлись те, кто положительно отреагировали на видео казни, заявив, что столь жестокое и бесчеловечное убийство является подходящим методом для «предателей» в рядах ЧВК Вагнера. А близкий к Пригожину Телеграм-канал, который изначально распространил видео, сравнил обвинение в жестокости во время войны со штрафом за превышение скорости во время автогонок. Такая же ремарка была сделана и после казни бывшего вагнеровца Евгения Нужина в ноябре 2022 года. Постоянное оправдание и даже прославление такой жестокой тактики симптоматично для более широкой патологии, которую проявляет ЧВК Вагнера — когда чрезмерное и перформативное насилие воспринимается как якобы необходимая военная тактика. Однако профессиональные и дисциплинированные военные «не проводят казни кувалдой и не гордятся порочной жестокостью применяемых ими смертных приговоров», напоминают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские власти усиливают внутреннюю цензуру в России под видом противодействия якобы возросшим информационным угрозам в результате вторжения в Украину (ISW рассказывает о новом средстве надзора — российской системе Окулус, которая якобы ищет в Сети запрещенный в РФ контент — формально это материалы « экстремистской тематики, призывы к незаконным массовым мероприятиям, суициду, популяризация наркотиков, пропаганда ЛГБТ и т. д. », но система также запрограммирована на поиск личных оскорблений в адрес Путина, утверждает белорусская группа хакеров);

войска РФ продолжают наземные атаки северо-западнее Сватово и в районе Кременной;

оккупанты войска добились незначительных территориальных успехов возле Бахмута и продолжают атаки вдоль линии фронта в Донецкой области;

войска РФ безуспешно атаковали украинские позиции на западе Запорожской области, продолжая укреплять свои позиции в регионе;

оккупанты и коллаборанты продолжают использовать активы захваченных украинских городов в экономических и военных целях.

Карта боевых действий: наступление РФ на Донбассе, битва за Бахмут, бои в Запорожской области и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW