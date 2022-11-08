Разгром сил РФ под Сватово и Павловкой. Что показали две истории колоссальных потерь оккупантов, которые не сумело скрыть Минобороны РФ

8 ноября, 14:15
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Украинские артиллеристы на линии фронта на границе Харьковской и Луганской областей, ноябрь 2022 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские артиллеристы на линии фронта на границе Харьковской и Луганской областей, ноябрь 2022 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Тотально контролируемое информационное пространство РФ за последние дни прорвали две истории сокрушительных потерь оккупантов в Украине. Это разгром одной из бригад морской пехоты в районе Павловки Донецкой области и уничтожение батальона неподготовленных российских мобилизованных под Сватово (Луганская область).

В обоих случаях Минобороны РФ было вынуждено отреагировать на резонанс, который получили эти ситуации — включая редкое организованное обращение родственников мобилизованных. Ведомство опровергло данные о потерях, хотя собранные СМИ свидетельства доказывают обратное.

Видео дня

НВ собрал главные факты о крупных потерях российских сил в Луганской и Донецкой областях.

«Вы вернетесь фаршем». Как РФ бросает на убой сотни мобилизованных, чтобы удержать фронт в районе Сватово

Почему для ВСУ важно освободить Сватово

Стремительное вытеснение российских оккупантов из Харьковской области в начале осени, а затем и освобождение Лимана в Донецкой открыло Вооруженным силам Украины возможность развить контрнаступление в Луганской области — прежде всего вдоль условной линии между городами Сватово и Кременная. С конца октября украинские силы контролируют трассу между двумя городами и, хотя плохая погода замедляет продвижение ВСУ, продолжают давить на оборонительные линии оккупантов, стремясь их прорвать.

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Этот участок фронта многие недели остается зоной интенсивных боев. Наступательные усилия ВСУ на линии Сватово — Кременная ежедневно отмечает в своих сводках Институт изучения войны, а украинские аналитики напоминают о стратегическом значении потенциального вытеснения врага из Сватового.

«Бои там продолжаются, потому что и мы, и противник, осознаем исключительную важность этого направления для дальнейших действий. Если мы прорвемся в районе Сватового, выйдем на оперативное пространство, нам открывается дорога к освобождению всего севера Луганской области», — напоминал еще в конце октября в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

Передовая вместо тыла: как под Сватово разгромили батальон из 500 мобилизованных

В начале ноября стало появляться все больше сведений о том, какой ценой российское командование пытается удержать линию фронта в районе Сватово. Сотни неподготовленных и не оснащенных российских мобилизованных оказываются на передовых позициях в этих районах Луганской области, из-за чего несут огромные потери. Так, в первых числах ноября в районе Макеевки (Луганская область, около 30 км от Сватово) из батальона мобилизованных численностью более 500 человек уцелели лишь около 30−40 российских военнослужащих. Об этом рассказали неподконтрольные Кремлю СМИ (Верстка, Дождь, Настоящее время, Русская служба ВВС), которым удалось поговорить с отдельными уцелевшими военнослужащими и десятками родственников мобилизованных, отправленных в район Сватово. Их истории подтверждают друг друга и раскрывают ряд фактов о том, почему ВСУ удалось нанести столь сокрушительные потери новой волне мобилизованных в боях под Сватово.

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Как выяснилось, под Сватово был разбит батальон мобилизованных преимущественно из Воронежской области. Изначально их собрали в военной части № 2079 в Воронеже примерно в середине октября (портал Верстка установил 46 фамилий мобилизованных в период с 12 по 19 октября). Командование заверяло мобилизованных, что их якобы отправят в ряды «территориальной обороны» в самом Сватово в 15 км от линии фронта, однако реальность оказалась иной.

Уже 31 октября новоиспеченных военнослужащих отвезли в Валуйки — поселок в Белгородской области РФ на границе с Украиной, а 1 ноября погрузили в КАМАЗы и повезли в Луганскую область. Численность «свежего» мотострелкового батальона, о котором идет речь, мобилизованные и их родственники оценили в 500−570 человек. В то же время, по данным ВВС, в него входили также солдаты из Свердловской и Челябинской областей — всего четыре роты, которых в ночь с 1 на 2 ноября отправили в сторону Макеевки Луганской области (ВВС также оценивает их общую численность в 500 человек).

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Как рассказала Дождю Юлия, сестра выжившего в боях военнослужащего Александра, 1 ноября их привезли в Луганскую область и сразу отправили на передовую. «Командиры сказали, что вы мясо, вас сюда для этого и привезли, вас все равно всех убьют. Дали им одну саперную лопату на 30 человек и сказали рыть себе окопы», — рассказала со слов брата Юлия. После этого командиры сказали бойцам, что якобы отправляются за едой для них и уехали. Спустя 40 минут после прибытия на фронт мобилизованные попали под первый обстрел.

Аналогичные сведения приводит и Верстка: «В ночь с 1 на 2 ноября весь батальон повезли на первую линию соприкосновения в районе села Макеевка (Луганская область), где приказали им занять позиции и окапываться. При этом была острая нехватка снаряжения и всего три лопаты на батальон. Копали руками, штык-ножами и другими подручными средствами. Утром 2 ноября начался обстрел».

В итоге после нескольких суток боев из более чем 500 человек выжить удалось примерно 30 мобилизованным, обобщил собранные данные в интервью НВ Алексей Левченко, заместитель главного редактора издания Верстка. Сведения разнятся: как рассказал этому порталу выживший военный Алексей Агафонов из 570 человек выжили чуть более 40, а еще один уцелевший Николай Воронов заявил, что когда «их последний раз выставляли на точку», в строю было 32 человека, а из последнего боя вышли 12 — «все раненые или контуженные».

Часть мобилизованных россиян в районе Сватового Вооруженным силам Украины, по всей видимости, удалось взять в плен — об этом свидетельствуют обнародованные 7 ноября фотографии и видеозаписи.

Однако, как уточняет советник главы МВД Украины Антон Геращенко, «многие мобилизованные» на видео — из Москвы и Московской области. «Не верьте, пацаны, им. Бросают сразу на передок» — говорит о российском командовании один из пленных, обращаясь к другим мобилизованным.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 8 ноября подтвердил, что в этом регионе россияне бросают сотни неподготовленных свежемобилизованных в «мясорубку». При этом он сообщил, что украинские военные продолжают продвижение в Луганской области и анонсировал «очередные успехи на Сватовском и Кременском направлениях» в ближайшее время.

Не первый разбитый батальон: зачем РФ бросает все новое «пушечное мясо» под Сватово

Цитируя рассказы выживших под Сватово российских военнослужащих и их семей, СМИ приводят немало сведений о том, что мобилизованных задействовали на том же участке фронта, где ранее уже погибли десятки, а то и сотни их «коллег». Причем российское командование даже не потрудилось собрать тела убитых.

Алексей Агафонов, с которым удалось поговорить ВВС, рассказал, что уже после первого боя на рассвете 2 ноября они с сослуживцами увидели, что вокруг лежит много ранее погибших, тела которых никто не забрал. «Без рук, без ног, без головы, но с военными билетами и жетонами с личными номерами», — цитирует ВВС Агафонова.

«Двухсотых [убитых россиян] очень много было. Можно сказать, ходили по ним. Там не десятки, там больше», — подтвердил его слова еще один военнослужащий Дмитрий Слободчиков.

https://www.youtube.com/watch?v=p67t9ex750Q

Аналитики Conflict Intelligence Team в комментарии Верстке пояснили, что российское командование массово использует мобилизованных в районе Сватово, чтобы «создать плотность» и насытить линию обороны. Они также обратили внимание на необычно большую численность батальона мобилизованных, разгромленного под Макеевкой. По оценкам CIT, 500 человек — «это сильно больше, чем российский кадровый мотострелковый батальон. «Нечто подобное мы наблюдали в стрелковых батальонах «Л/ДНР», которые шли в бой без бронетехники», — отмечают эксперты, давая понять, что теперь РФ, вероятно, использует мобилизованных вместо практически уничтоженных сил марионеточных республик.

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В CIT предполагают, что задействуя такие «свежие», хотя и абсолютно не подготовленные силы на передовой, командование армии РФ «пытается так дать отдохнуть контрактникам, которые уже больше восьми месяцев воюют». Ведь российские силы были истощены вначале в попытках прорваться на Славянск, а затем в ходе отступления из Изюма и боев за Лиман.

«Сейчас у них запасы этих „Л/ДНРовских“ закончились, потому что они их перемололи, теперь они вместо этого используют мобилизованных, — озвучил аналогичную версию в интервью НВ Алексей Левченко, заместитель главного редактора издания Верстка. — Отправляют на передовую, они ими дыры затыкают, чтобы они держали передовые позиции. Естественно, их там быстро сносит артиллерия, их сносят минометы».

«Мы насмотрелись, будем отбиваться»: как российские командиры пытаются вернуть выживших на передовую

Часть оставшихся в живых мобилизованных из разбитого мотострелкового батальона, бежав с поля боя, поселились в «заброшенных домах» в Сватово и его окрестностях. «Они сидят в доме каком-то, к ним возвратился командир и сказал: „Вы отсюда вернетесь фаршем“», — рассказала Дождю Екатерина Бражникова, сестра одного из мобилизованных, который также служил в разгромленном под Сватово батальоне.

По данным ВВС, по состоянию на вечер 7 ноября в одном из домов в Сватово прятались 29 мобилизованных, в соседнем — 21. «У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали», — рассказал Дмитрий Слободчиков.

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И он, и Алексей Агафонов утверждают, что в Сватово не осталось ни одного офицера, который мог бы отдать им какую-то команду. Командир взвода Алексея и Дмитрия в итоге оказался в госпитале с контузией, а прапорщик пропал. Агафонов заявил, что не намерен возвращаться на передовую и готов отстреливаться даже от своих — оккупационной «военной полиции»: «Если сюда сунется, мы будем отбиваться. Мы не хотим на „перед“ идти, мы насмотрелись — кишки, ноги оторванные».

Несколько выживших пытались пересечь границу Белгородской области и вренуться обратно в РФ, но не смогли — их обнаружил местный патруль, пишет Верстка.

Также, по данным портала, часть уцелевших солдат разгромленного батальона россияне держат в подвалах в Зайцево Луганской области, рассказали Верстке две родственницы мобилизованных, получившие от них известия об этом факте. Однако связи с ними нет уже несколько дней.

«Людей называют мясом»: что показал разгром российских морпехов под Павловкой

Вторая резонансная история произошла в районе села Павловка (Донецкая область) где российские морпехи пожаловались на генералов из-за потери 300 человек и значительной части техники за всего за четыре дня боев.

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6 ноября стало известно, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили письмо губернатору Приморья Олегу Кожемяко с жалобами на действия командования и большие потери. Об этом письме рассказали ряд российских «военкоров» и Телеграм-канал Grey Zone, подконтрольный Евгению Пригожину и ЧВК Вагнера. В письме российские морпехи сообщают, что потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» в ходе «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

Они также утверждают, что их командиры — «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов» — спланировали наступление, чтобы первый «заработал бонусы перед начальником Генштаба» Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России. «Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом», — говорится в письме.

Авторы письма призвали губернатора Приморья обратиться к верховному главнокомандующему с просьбой прислать «независимую», не связанную с Министерством обороны комиссию для расследования сокрушительных потерь РФ.

Масштаб потерь оккупантов в районе Павловки подтверждается многочисленными видео, которые обнародовали за последние дни из этого района украинские военные.

На видео ниже запечатлена безуспешная попытка оккупантов прорвать оборону украинских защитников с помощью бронетехники.

https://twitter.com/markito0171/status/1589617479697182720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1589617479697182720%7Ctwgr%5E64622a8820798a38e1f9626b913553edc3b5d9f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukraine%2Fevents%2Fpoyavilos-novoe-video-razgroma-armii-rf-pod-pavlovkoy-novosti-ukrainy-50282246.html

И еще несколько видео, включая успешные засады ВСУ, в которые попали российские войска в районе Павловки.

https://twitter.com/buch10_04/status/1589573457897197569?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1589573457897197569%7Ctwgr%5E7f4904ba71b4615785937e54fdaab6ed32e7e591%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukraine%2Fevents%2Fvoyska-rf-nesut-ogromnye-poteri-v-rayone-pavlovki-video-novosti-ukrainy-50282164.html
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1589525490779713538?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1589525490779713538%7Ctwgr%5E7f4904ba71b4615785937e54fdaab6ed32e7e591%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukraine%2Fevents%2Fvoyska-rf-nesut-ogromnye-poteri-v-rayone-pavlovki-video-novosti-ukrainy-50282164.html

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 7 ноября подтвердил, что в Донецкой области «земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов», а россияне «гибнут сотнями каждый день».

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Он также прокомментировал реакцию губернатора Приморского края на обращение российских морпехов — чиновник «предсказуемо соврал» о том, что потери «далеко не такие». «От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери „не такие“. Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали… И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех „не таких“», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что спастись от мобилизации и отправки кремлевским режимом на полномасштабную войну против Украины россияне могут «не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением».

«…Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве. Ну или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить», — напомнил Зеленский.

Почему внутрироссийская реакция на эти события — прецедент для РФ

Как напоминает Институт изучения войны в сводке за 7 ноября, в течение всего вторжения Минобороны России «оставалось на редкость молчаливым» в отношении реальных провалов и потерь армии РФ — в отличие от Кремля, который время от времени косвенно реагирует на жалобы и критику российских «военкоров». Однако события под Павловкой стали «редким случаем», когда ведомство все же сочло нужными отреагировать на резонанс.

Минобороны РФ попыталось опровергнуть заявления морпехов, отметив, что подразделения 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ якобы «более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении», а их потери за этот период «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй».

Однако ISW указывает на истинный смысл таких оправданий: по мнению его аналитиков, редкий публичный ответ Минобороны РФ «предполагает, что ситуация в Павловке достаточно ужасна, чтобы требовать ответа».

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Вероятно, аналогичные выводы можно сделать и из попытки российского военного командования опровергнуть сообщения об огромных потерях батальона мобилизованных под Сватово в Луганской области. Вечером 7 ноября на сайте Минобороны РФ было опубликовано сообщение Национального центра управления обороной РФ, в котором сказано, что власти Украины «и их западные союзники» якобы занимаются распространением «преднамеренной дезинформации с целью дискредитации Вооруженных сил и создания негативного настроения среди российских граждан». При этом потери под Макеевкой, о которых сообщили прессе сами мобилизованные и их родственники, Минобороны РФ отрицает. Эти материалы ведомство назвало «фейковыми», а сообщения «о значительных боевых потерях подразделений ВС РФ, укомплектованных мобилизованными гражданами, в районе Макеевки» — «провокационными». «В ходе проведенного анализа установлено, что военнослужащие, о которых идет речь […], в настоящее время выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — заявили в Минобороны РФ.

Однако в интервью НВ Алексей Левченко, заместитель главного редактора издания Верстка, обратил внимание на важность коллективного обращения родственников мобилизованных из Воронежской области, которе собрались около здания прокуратуры в Воронеже и записали видеообращение к губернатору в котором указывают, что «командование покинуло поле боя», а мобилизованные не были подготовлены и оснащены.

https://www.youtube.com/watch?v=OOc1A7Fba2E&ab_channel=Activatica

«Здесь важно, что это, наверное, один из немногих случаев, когда родственники сумели сорганизоваться и выйти в публичное пространство, потому что в других регионах таких примеров пока мало. Они бывают, но, наверное, это такой важный прецедент, когда люди начинают группироваться и выступать фактически против участия своих детей, мужей в этих боевых действиях», — отметил Левченко.

Он также отметил, что хотя семьи оккупантов пребывают в смятении, а на встрече родственников «с российскими властями, воронежским губернатором, им уже сказали, что не надо общаться [с прессой]», «эта история все равно прорывается».

«Потому что им нужно куда-то выплескивать всю эту ситуацию, кому-то рассказывать, потому что кто еще будет об этом рассказывать? Russia Today не будет рассказывать эти истории», — резюмировал Левченко.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Донбасс Россия Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Сватово Разгром Сюжет НВ Война России против Украины Боевые потери российские потери мобилизация в России

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