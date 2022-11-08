Разгром сил РФ под Сватово и Павловкой. Что показали две истории колоссальных потерь оккупантов, которые не сумело скрыть Минобороны РФ 8 ноября, 14:15 Сюжет Украинские артиллеристы на линии фронта на границе Харьковской и Луганской областей, ноябрь 2022 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Тотально контролируемое информационное пространство РФ за последние дни прорвали две истории сокрушительных потерь оккупантов в Украине. Это разгром одной из бригад морской пехоты в районе Павловки Донецкой области и уничтожение батальона неподготовленных российских мобилизованных под Сватово (Луганская область).

В обоих случаях Минобороны РФ было вынуждено отреагировать на резонанс, который получили эти ситуации — включая редкое организованное обращение родственников мобилизованных. Ведомство опровергло данные о потерях, хотя собранные СМИ свидетельства доказывают обратное.

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НВ собрал главные факты о крупных потерях российских сил в Луганской и Донецкой областях.

«Вы вернетесь фаршем». Как РФ бросает на убой сотни мобилизованных, чтобы удержать фронт в районе Сватово

Почему для ВСУ важно освободить Сватово

Стремительное вытеснение российских оккупантов из Харьковской области в начале осени, а затем и освобождение Лимана в Донецкой открыло Вооруженным силам Украины возможность развить контрнаступление в Луганской области — прежде всего вдоль условной линии между городами Сватово и Кременная. С конца октября украинские силы контролируют трассу между двумя городами и, хотя плохая погода замедляет продвижение ВСУ, продолжают давить на оборонительные линии оккупантов, стремясь их прорвать.

Этот участок фронта многие недели остается зоной интенсивных боев. Наступательные усилия ВСУ на линии Сватово — Кременная ежедневно отмечает в своих сводках Институт изучения войны, а украинские аналитики напоминают о стратегическом значении потенциального вытеснения врага из Сватового.

«Бои там продолжаются, потому что и мы, и противник, осознаем исключительную важность этого направления для дальнейших действий. Если мы прорвемся в районе Сватового, выйдем на оперативное пространство, нам открывается дорога к освобождению всего севера Луганской области», — напоминал еще в конце октября в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

Передовая вместо тыла: как под Сватово разгромили батальон из 500 мобилизованных

В начале ноября стало появляться все больше сведений о том, какой ценой российское командование пытается удержать линию фронта в районе Сватово. Сотни неподготовленных и не оснащенных российских мобилизованных оказываются на передовых позициях в этих районах Луганской области, из-за чего несут огромные потери. Так, в первых числах ноября в районе Макеевки (Луганская область, около 30 км от Сватово) из батальона мобилизованных численностью более 500 человек уцелели лишь около 30−40 российских военнослужащих. Об этом рассказали неподконтрольные Кремлю СМИ (Верстка, Дождь, Настоящее время, Русская служба ВВС), которым удалось поговорить с отдельными уцелевшими военнослужащими и десятками родственников мобилизованных, отправленных в район Сватово. Их истории подтверждают друг друга и раскрывают ряд фактов о том, почему ВСУ удалось нанести столь сокрушительные потери новой волне мобилизованных в боях под Сватово.

Как выяснилось, под Сватово был разбит батальон мобилизованных преимущественно из Воронежской области. Изначально их собрали в военной части № 2079 в Воронеже примерно в середине октября (портал Верстка установил 46 фамилий мобилизованных в период с 12 по 19 октября). Командование заверяло мобилизованных, что их якобы отправят в ряды «территориальной обороны» в самом Сватово в 15 км от линии фронта, однако реальность оказалась иной.

Уже 31 октября новоиспеченных военнослужащих отвезли в Валуйки — поселок в Белгородской области РФ на границе с Украиной, а 1 ноября погрузили в КАМАЗы и повезли в Луганскую область. Численность «свежего» мотострелкового батальона, о котором идет речь, мобилизованные и их родственники оценили в 500−570 человек. В то же время, по данным ВВС, в него входили также солдаты из Свердловской и Челябинской областей — всего четыре роты, которых в ночь с 1 на 2 ноября отправили в сторону Макеевки Луганской области (ВВС также оценивает их общую численность в 500 человек).

Как рассказала Дождю Юлия, сестра выжившего в боях военнослужащего Александра, 1 ноября их привезли в Луганскую область и сразу отправили на передовую. «Командиры сказали, что вы мясо, вас сюда для этого и привезли, вас все равно всех убьют. Дали им одну саперную лопату на 30 человек и сказали рыть себе окопы», — рассказала со слов брата Юлия. После этого командиры сказали бойцам, что якобы отправляются за едой для них и уехали. Спустя 40 минут после прибытия на фронт мобилизованные попали под первый обстрел.

Аналогичные сведения приводит и Верстка: «В ночь с 1 на 2 ноября весь батальон повезли на первую линию соприкосновения в районе села Макеевка (Луганская область), где приказали им занять позиции и окапываться. При этом была острая нехватка снаряжения и всего три лопаты на батальон. Копали руками, штык-ножами и другими подручными средствами. Утром 2 ноября начался обстрел».

В итоге после нескольких суток боев из более чем 500 человек выжить удалось примерно 30 мобилизованным, обобщил собранные данные в интервью НВ Алексей Левченко, заместитель главного редактора издания Верстка. Сведения разнятся: как рассказал этому порталу выживший военный Алексей Агафонов из 570 человек выжили чуть более 40, а еще один уцелевший Николай Воронов заявил, что когда «их последний раз выставляли на точку», в строю было 32 человека, а из последнего боя вышли 12 — «все раненые или контуженные».

Часть мобилизованных россиян в районе Сватового Вооруженным силам Украины, по всей видимости, удалось взять в плен — об этом свидетельствуют обнародованные 7 ноября фотографии и видеозаписи.

Однако, как уточняет советник главы МВД Украины Антон Геращенко, «многие мобилизованные» на видео — из Москвы и Московской области. «Не верьте, пацаны, им. Бросают сразу на передок» — говорит о российском командовании один из пленных, обращаясь к другим мобилизованным.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 8 ноября подтвердил, что в этом регионе россияне бросают сотни неподготовленных свежемобилизованных в «мясорубку». При этом он сообщил, что украинские военные продолжают продвижение в Луганской области и анонсировал «очередные успехи на Сватовском и Кременском направлениях» в ближайшее время.

Не первый разбитый батальон: зачем РФ бросает все новое « пушечное мясо» под Сватово

Цитируя рассказы выживших под Сватово российских военнослужащих и их семей, СМИ приводят немало сведений о том, что мобилизованных задействовали на том же участке фронта, где ранее уже погибли десятки, а то и сотни их «коллег». Причем российское командование даже не потрудилось собрать тела убитых.

Алексей Агафонов, с которым удалось поговорить ВВС, рассказал, что уже после первого боя на рассвете 2 ноября они с сослуживцами увидели, что вокруг лежит много ранее погибших, тела которых никто не забрал. «Без рук, без ног, без головы, но с военными билетами и жетонами с личными номерами», — цитирует ВВС Агафонова.

«Двухсотых [убитых россиян] очень много было. Можно сказать, ходили по ним. Там не десятки, там больше», — подтвердил его слова еще один военнослужащий Дмитрий Слободчиков.

Аналитики Conflict Intelligence Team в комментарии Верстке пояснили, что российское командование массово использует мобилизованных в районе Сватово, чтобы «создать плотность» и насытить линию обороны. Они также обратили внимание на необычно большую численность батальона мобилизованных, разгромленного под Макеевкой. По оценкам CIT, 500 человек — «это сильно больше, чем российский кадровый мотострелковый батальон. «Нечто подобное мы наблюдали в стрелковых батальонах «Л/ДНР», которые шли в бой без бронетехники», — отмечают эксперты, давая понять, что теперь РФ, вероятно, использует мобилизованных вместо практически уничтоженных сил марионеточных республик.

В CIT предполагают, что задействуя такие «свежие», хотя и абсолютно не подготовленные силы на передовой, командование армии РФ «пытается так дать отдохнуть контрактникам, которые уже больше восьми месяцев воюют». Ведь российские силы были истощены вначале в попытках прорваться на Славянск, а затем в ходе отступления из Изюма и боев за Лиман.

«Сейчас у них запасы этих „Л/ДНРовских“ закончились, потому что они их перемололи, теперь они вместо этого используют мобилизованных, — озвучил аналогичную версию в интервью НВ Алексей Левченко, заместитель главного редактора издания Верстка. — Отправляют на передовую, они ими дыры затыкают, чтобы они держали передовые позиции. Естественно, их там быстро сносит артиллерия, их сносят минометы».

«Мы насмотрелись , будем отбиваться»: как российские командиры пытаются вернуть выживших на передовую

Часть оставшихся в живых мобилизованных из разбитого мотострелкового батальона, бежав с поля боя, поселились в «заброшенных домах» в Сватово и его окрестностях. «Они сидят в доме каком-то, к ним возвратился командир и сказал: „Вы отсюда вернетесь фаршем“», — рассказала Дождю Екатерина Бражникова, сестра одного из мобилизованных, который также служил в разгромленном под Сватово батальоне.

По данным ВВС, по состоянию на вечер 7 ноября в одном из домов в Сватово прятались 29 мобилизованных, в соседнем — 21. «У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали», — рассказал Дмитрий Слободчиков.

И он, и Алексей Агафонов утверждают, что в Сватово не осталось ни одного офицера, который мог бы отдать им какую-то команду. Командир взвода Алексея и Дмитрия в итоге оказался в госпитале с контузией, а прапорщик пропал. Агафонов заявил, что не намерен возвращаться на передовую и готов отстреливаться даже от своих — оккупационной «военной полиции»: «Если сюда сунется, мы будем отбиваться. Мы не хотим на „перед“ идти, мы насмотрелись — кишки, ноги оторванные».

Несколько выживших пытались пересечь границу Белгородской области и вренуться обратно в РФ, но не смогли — их обнаружил местный патруль, пишет Верстка.

Также, по данным портала, часть уцелевших солдат разгромленного батальона россияне держат в подвалах в Зайцево Луганской области, рассказали Верстке две родственницы мобилизованных, получившие от них известия об этом факте. Однако связи с ними нет уже несколько дней.

«Людей называют мясом»: что показал разгром российских морпехов под Павловкой

Вторая резонансная история произошла в районе села Павловка (Донецкая область) где российские морпехи пожаловались на генералов из-за потери 300 человек и значительной части техники за всего за четыре дня боев.

6 ноября стало известно, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили письмо губернатору Приморья Олегу Кожемяко с жалобами на действия командования и большие потери. Об этом письме рассказали ряд российских «военкоров» и Телеграм-канал Grey Zone, подконтрольный Евгению Пригожину и ЧВК Вагнера. В письме российские морпехи сообщают, что потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» в ходе «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

Они также утверждают, что их командиры — «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов» — спланировали наступление, чтобы первый «заработал бонусы перед начальником Генштаба» Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России. «Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом», — говорится в письме.

Авторы письма призвали губернатора Приморья обратиться к верховному главнокомандующему с просьбой прислать «независимую», не связанную с Министерством обороны комиссию для расследования сокрушительных потерь РФ.

Масштаб потерь оккупантов в районе Павловки подтверждается многочисленными видео, которые обнародовали за последние дни из этого района украинские военные.

На видео ниже запечатлена безуспешная попытка оккупантов прорвать оборону украинских защитников с помощью бронетехники.



И еще несколько видео, включая успешные засады ВСУ, в которые попали российские войска в районе Павловки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 7 ноября подтвердил, что в Донецкой области «земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов», а россияне «гибнут сотнями каждый день».

Он также прокомментировал реакцию губернатора Приморского края на обращение российских морпехов — чиновник «предсказуемо соврал» о том, что потери «далеко не такие». «От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери „не такие“. Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали… И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех „не таких“», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что спастись от мобилизации и отправки кремлевским режимом на полномасштабную войну против Украины россияне могут «не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением».

«…Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве. Ну или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить», — напомнил Зеленский.

Почему внутрироссийская реакция на эти события — прецедент для РФ

Как напоминает Институт изучения войны в сводке за 7 ноября, в течение всего вторжения Минобороны России «оставалось на редкость молчаливым» в отношении реальных провалов и потерь армии РФ — в отличие от Кремля, который время от времени косвенно реагирует на жалобы и критику российских «военкоров». Однако события под Павловкой стали «редким случаем», когда ведомство все же сочло нужными отреагировать на резонанс.

Минобороны РФ попыталось опровергнуть заявления морпехов, отметив, что подразделения 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ якобы «более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении», а их потери за этот период «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй».

Однако ISW указывает на истинный смысл таких оправданий: по мнению его аналитиков, редкий публичный ответ Минобороны РФ «предполагает, что ситуация в Павловке достаточно ужасна, чтобы требовать ответа».

Вероятно, аналогичные выводы можно сделать и из попытки российского военного командования опровергнуть сообщения об огромных потерях батальона мобилизованных под Сватово в Луганской области. Вечером 7 ноября на сайте Минобороны РФ было опубликовано сообщение Национального центра управления обороной РФ, в котором сказано, что власти Украины «и их западные союзники» якобы занимаются распространением «преднамеренной дезинформации с целью дискредитации Вооруженных сил и создания негативного настроения среди российских граждан». При этом потери под Макеевкой, о которых сообщили прессе сами мобилизованные и их родственники, Минобороны РФ отрицает. Эти материалы ведомство назвало «фейковыми», а сообщения «о значительных боевых потерях подразделений ВС РФ, укомплектованных мобилизованными гражданами, в районе Макеевки» — «провокационными». «В ходе проведенного анализа установлено, что военнослужащие, о которых идет речь […], в настоящее время выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — заявили в Минобороны РФ.

Однако в интервью НВ Алексей Левченко, заместитель главного редактора издания Верстка, обратил внимание на важность коллективного обращения родственников мобилизованных из Воронежской области, которе собрались около здания прокуратуры в Воронеже и записали видеообращение к губернатору в котором указывают, что «командование покинуло поле боя», а мобилизованные не были подготовлены и оснащены.

«Здесь важно, что это, наверное, один из немногих случаев, когда родственники сумели сорганизоваться и выйти в публичное пространство, потому что в других регионах таких примеров пока мало. Они бывают, но, наверное, это такой важный прецедент, когда люди начинают группироваться и выступать фактически против участия своих детей, мужей в этих боевых действиях», — отметил Левченко.

Он также отметил, что хотя семьи оккупантов пребывают в смятении, а на встрече родственников «с российскими властями, воронежским губернатором, им уже сказали, что не надо общаться [с прессой]», «эта история все равно прорывается».

«Потому что им нужно куда-то выплескивать всю эту ситуацию, кому-то рассказывать, потому что кто еще будет об этом рассказывать? Russia Today не будет рассказывать эти истории», — резюмировал Левченко.