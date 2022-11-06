Спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили три вражеских БМП на Харьковском направлении — видео
Бойцы Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян (Фото:СБУ/Telegram)
Бойцы Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины уничтожили на Харьковском направлении три боевые машины пехоты российских захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.
«Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета», — говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 930 своих военных, за минувшие сутки – 490.
Также оккупанты потеряли более 17 000 единиц техники, в том числе семь танков, 10 бронированных машин, три беспилотника.