Спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили три вражеских БМП на Харьковском направлении — видео 6 ноября, 11:33 Бойцы Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян (Фото:СБУ/Telegram)

Бойцы Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины уничтожили на Харьковском направлении три боевые машины пехоты российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

«Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета», — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 930 своих военных, за минувшие сутки – 490.

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Также оккупанты потеряли более 17 000 единиц техники, в том числе семь танков, 10 бронированных машин, три беспилотника.