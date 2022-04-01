«Насилуют детей, едят собак». В СБУ рассказали о тысячах перехваченных разговоров оккупантов и совершенных ими зверствах в Украине 1 апреля, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Собаки пробегают мимо тела мирного жителя, погибшего во время мощного обстрела оккупантами города Ирпень. 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

В интервью Радио НВ представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко проанализировал тысячи разговоров, которые перехватывает ведомство, рассказал о зверствах оккупантов и наказании врагов.

— Какие главные выводы можно сделать из информации, которую вы получаете из перехваченных разговоров?

— В день обрабатывается сотни, а то и тысячи таких разговоров. Если проводить аналитику, то заметно, как меняется риторика захватчиков. Сначала они были полны оптимизма и верили, что захватят Украину если не через три дня, то хотя бы через несколько недель. Сейчас ситуация кардинально иная. Враг деморализован, у рашистских солдат безумные потери. Они постепенно осознают, что им не победить. И теперь желание у большинства из них — это просто вырваться с этой войны.

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Также характерной особенностью является то, что для бегства с войны русские оккупанты прибегают к разнообразным уловкам. Кто сам себе ломает ноги или руки и их отправляют в госпиталь. Кто-то притворяется контуженным — будто у них отбило память и они не могут продолжать боевые действия. А кто-то вообще ищет так называемые украинские патроны, чтобы ими прострелить себе ноги и их тоже отвезли на лечение в Российскую Федерацию. Странно, что российские оккупанты не знают того, что патроны у нас пока идентичны, и ищут именно украинские.

Пока мы наблюдаем, что большинство российских захватчиков проклинают свое военное и политическое руководство. Они видят, что на самом деле их отправили в Украину как пушечное мясо и Путину на них плевать.

— Можем ли мы использовать эти аудиозаписи, которые есть у СБУ, как доказательства военных преступлений — убийств гражданских, изнасилования женщин?

— На многих записях слышны зверства, которые творят российские оккупанты на украинской земле. Это касается не только изнасилования женщин, но и несовершеннолетних детей. У нас на днях было аудио о том, как три танкиста изнасиловали 16-летнюю девушку.

Они также едят наших собак. Это не потому, что у них нет запасов еды. В разговоре оккупанты говорят, что им надоели сухпайки, захотелось мяса, а потому решили съесть алабая.

Все эти данные будут входить в доказательную базу, которую готовит наше следственное подразделение, и будут использованы в международных судах, которыми будет заниматься наше Министерство юстиции.

— Какая ответственность предусмотрена для коллаборантов — чиновников, переходящих на сторону врага?

— Все коллаборанты врага обязательно будут наказаны. Подавляющее большинство уже открытых уголовных производств и документируются как следователями СБУ, так и нашими оперативными сотрудниками. Они проходят по двум статьям Уголовного кодекса — это ст. 111 Государственная измена и ст. 110 Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Если мы говорим о государственной измене, 3 марта Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми усилила ответственность за это преступление. Если раньше максимальное наказание за государственную измену составляло 15 лет тюрьмы, то сейчас будет наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одной новацией в уголовном законодательстве является определение максимального наказания за совершение диверсии в условиях военного положения — лишение свободы до 5 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также запрещается амнистия лиц, совершивших государственную измену или диверсию. И повышается минимальный предел наказания за мародерство от пяти до десяти лет.

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