Обозреватель Radio NV Юлия Забелина рассказала, почему есть уверенность, что поставки оружия от США будут восстановлены, как РФ изменила тактику, но не стратегию в войне, когда начнутся реальные переговоры с россиянами и какие площадки для этого рассматриваются.

— Сложно себе представить, что такие решения о приостановке поставок оружия принимаются без Дональда Трампа, который на следующий день звонит российскому диктатору Владимиру Путину. Это выглядит, как спланированная стратегия давления на нас и демонстрация России, что смотрите, мы готовы пойти даже на этот шаг, давайте садиться за стол переговоров.

— Основываясь на американских источниках, могу сказать, что часть чиновников, очень приближенных к Трампу, об этом не знали. Если бы это была спланированная стратегия и дальше склонять нас к переговорам, они бы точно об этом знали.

Здесь важно понимать, что там есть более глубокие процессы, которые мы, возможно, мало осознаем, мало изучаем.