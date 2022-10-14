Раздор в рядах врага. К чему приведет появление четырех отдельных армий в составе сил РФ — Данилов 14 октября, 10:01 Уничтоженный российский танк в освобожденном поселке Боровая, Харьковская область (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В рядах российских сил, которые сейчас воюют на территории Украины, можно выделить по меньшей мере четыре разных «армии», интересы которых рано или поздно будут противоречить друг другу, убежден секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.



Об этом Данилов рассказал в интервью Радио НВ, отвечая на вопрос о том, что сейчас происходит в российской армии и о чем свидетельствует информация Генштаба ВСУ о временном прекращении наступательных действий россиян на отдельных участках из-за деморализации.

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«В России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодняшний день уже появляется по меньшей мере четыре армии», — отметил Данилов. По его словам, пока сложно сказать, как они будут коммуницировать между собой в дальнейшем и как будут участвовать «в тех или иных вещах».

«Но я могу сказать, что у [марионетки Кремля в Чечне Рамзана] Кадырова есть своя собственная армия. Этот человек владеет собственной армией, не находящейся в подчинении армии, условно, [министра обороны РФ Сергея] Шойгу. У [владельца частной группы Вагнера Евгения] Пригожина есть своя собственная армия. У [руководителя Росгвардии Виктора] Золотова есть своя собственная армия. И есть армия, которая есть непосредственно у Шойгу. Вот эти четыре армии между собой рано или поздно станут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации — это только вопрос времени.», – подчеркнул Данилов.

13 октября Генштабу ВСУ сообщил о том, что в Донецкой области некоторые российские подразделения получили приказы командиров о временном прекращении наступательных операций — из-за крайне низкого морального и психологического состояния, высокого уровня дезертирства и невыполнения боевых приказов.

Эту информацию прокомментировал в утренней сводке 14 октября американский Институт изучения войны (ISW). По мнению его аналитиков, вероятная приостановка наступательных операций в Донецкой области — почти единственном регионе Украины, где российские войска продолжают наступление, — еще больше усложнит усилия России по захвату дополнительной территории и, вероятно, еще больше ухудшит моральный дух и общее истощение боевых возможностей» армии РФ.