Раздавали сахар. В Луганской области полиция проверяет заявления о подкупе избирателей Сегодня, 02:05 125 Цей матеріал також доступний українською 1polosa.net Сахар потенциальным избирателям раздавали в обмен на паспортные данные и номера телефонов 1polosa.net

В Луганской области полиция проверяет сообщения граждан о возможном подкупе избирателей.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, им в течение дня поступило два сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.

Фото: 1polosa.net

По данным местного издания Первая полоса, сахар раздавали во всех городах и районах Луганской области.

«Во всех городах и районах Луганской области со стартом предвыборной кампании началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов», — говорится в сообщении.

Фото: informator.media

Как отмечается, на пакетах сахара в 5 кг были написаны имена кандидатов от «команды Шахова» и «Нашего края». В разных округах свой кандидат.