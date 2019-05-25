Раздавали сахар. В Луганской области полиция проверяет заявления о подкупе избирателей
В Луганской области полиция проверяет сообщения граждан о возможном подкупе избирателей.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, им в течение дня поступило два сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты.
Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.
По данным местного издания Первая полоса, сахар раздавали во всех городах и районах Луганской области.
«Во всех городах и районах Луганской области со стартом предвыборной кампании началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на пакетах сахара в 5 кг были написаны имена кандидатов от «команды Шахова» и «Нашего края». В разных округах свой кандидат.