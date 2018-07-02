02 июля 2018, понедельник

Разборки между своими: Москаль прокомментировал убийство ромки на Закарпатье

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По словам Москаля, разборки между ромами на Закарпатье не редкость

По словам Москаля, разборки между ромами на Закарпатье не редкость

Убийство в городе Берегово Закарпатской области представительниц ромской национальности может быть "разборками между своими".

Об этом в комментарии Обозревателю заявил председатель ОГА Геннадий Москаль.

По его словам, на данное время нет никаких оснований считать произошедшее преступлением на расовой почве.

"Пока у нас нет никаких оснований считать, что это на расовой почве. Неофициально - 99%, что это разборки между своими. Она шла из одного табора в другой. Но пока дело не раскрыто, трудно сказать точно", - отметил Москаль.

Он добавил, что разборки между ромами на Закарпатье происходят довольно часто, и в этом нет ничего удивительного.

Ранее сообщалось, что в Берегово Закарпатской области неизвестные убили ромку. В полиции сообщили, что на данном этапе следствия не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией.

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