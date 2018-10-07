"Разборки бандитов". В одесском Автомайдане заявили, что раненный накануне "активист" не является членом организации

В организации уверяют, что нападение произошло из-за конфликта, связанного с "крышеванием" работы игровых автоматов

В Одесском отделении ВО Автомайдан заявили, что человек, на которого было совершено нападение вечером 6 октября, к их организации не принадлежит.

"Этот человек является приближенным к Евгению Резвушкину, который был исключен из организации и внесен в опубликованный на официальном сайте Black List, в частности, из-за желания превратить общественную организацию фактически в бандитскую группировку", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Также в организации добавляют, что ночная стрельба в Одессе является "исключительно разборками местных бандитов, которые не имеют ничего общего с деятельностью Автомайдана ни в Одессе, ни по всей Украине".

Предварительно установлено, что конфликт связан с лотомаркетамы на территории города.

Напомним, что вечером 6 октября в Одессе обстреляли автомобиль. СМИ сообщали, что он принадлежал одному из активистов местного Автомайдана. Пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным непроникающим ранением поясничной области и бедра, подозреваемых в нападении задержали.