Разбиты окна, вырваны сиденья: вандалы разгромили вагон электрички в Киевской области

Неизвестные разбили все окна в вагоне

Вечером в среду, 10 октября, вандалы повредили вагон пригородного электропоезда Фастов-Киев на перегоне Фастов Мотовиловка в Киевской области.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

По информации железнодорожников, в вагоне разбиты все окна, вырваны диваны для сидения, разбито стекло автоматических дверей и повреждено внутреннее оборудование салона вагона. По предварительным оценкам, хулиганы нанесли ущерб на 200 тыс. грн.

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В Укрзализныце отметили, что помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию, однако правоохранители приехали по вызову только на утро следующего дня.

Несмотря на повреждения, электричку отправили по маршруту, разрушенный хулиганами вагон закрыт для пассажиров.