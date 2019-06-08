Екатерина Гольцберг
Личный стресс-тест
Светлана Алексиевич
Какая безумная цивилизация
Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Леонид Бершидский
Какой будет Россия после Путина
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Райсуд Киева арестовал пять российских самолетов Руслан

Сегодня, 08:26
Цей матеріал також доступний українською
Райсуд Киева арестовал пять российских самолетов Руслан - фото

Anton Bannikov / Wikipedia

Подольский районный суд Киева арестовал пять транспортных самолетов Ан-124−100 Руслан российской авиакомпании Волга-Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе юридической компании Ильяшев и партнеры, передает DW.

Российские самолеты арестовали по требованию концерна Антонов. Представители концерна заявили, что летная годность этих самолетов была продлена с нарушением Конвенции о международной гражданской авиации и в обход разработчика.

В компании Ильяшев и партнеры отметили, что Росавиация незаконно сертифицировала немецкую компанию AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) для проведения техобслуживания и тем самым поставила под угрозу безопасность их эксплуатации. Путем ареста самолетов Антонову может быть возмещен нанесенный ущерб.

Компании Волга-Днепр принадлежат 17 самолетов: 12 Ан-124−100 и пять Ил-76, таким образом, арестована почти треть авиапарка.

Теги:   Россия Авиация Авиазавод Антонов

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Вчера, 19:06

img
Официально: Тереза Мэй покинула должность лидера Консервативной партии
Футбол

Сегодня, 12:07

img
Авторитетный статистический портал назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией
Политика

Вчера, 18:53

img
Мендель прокомментировала заявление Зеленского о потере контроля России над боевиками

ТОП 3

События

Вчера, 17:20

img
Сериал «Чернобыль»: «чернобыльский дайвер» Ананенко рассказал, как они на самом деле спустились под реактор
9623
События

Вчера, 21:16

img
Жалобы на полицию: после проверок отстранили 10 начальников
8245
События

Вчера, 14:05

img
Центр Киева в дыму: Нацкорпус устроил митинг на Софиевской площади
7821