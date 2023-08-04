Вымогал на регулярной основе. СБУ задержала районного военкома в Полтавской области во время получения взятки 4 августа, 15:43 СБУ задержала с поличным районного военкома на Полтавщине, который требовал взятку от местного бизнесмена (Фото:Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании руководителя районного ТЦК в Полтавской области за вымогательство взятки от местного бизнесмена, который занимался импортом автомобилей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники СБУ задержали районного военкома «на горячем». Руководитель районного ТЦК требовал 70 тысяч гривен с владельца местного предприятия, которое занимается импортом автомобилей в Украину.

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В спецслужбе добавляют, что взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с воинского учета. Такой документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения.

«За деньги военком обещал не создавать искусственных препятствий в процессе снятия с учета 5 автомобилей. Установлено, что чиновник регулярно требовал взятки с предпринимателей за такие услуги», — сообщают в СБУ.

Сейчас следствие планирует вручить подозрение военкому-взяточнику по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгению Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК и заявил, что ответственность будет неизбежной.

26 июля Национальная полиция сообщила о задержании сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

1 августа Офис генпрокурора Украины заявил, что у руководителя ТЦК Днепропетровской области провели обыск по подозрению в незаконном обогащении.

4 июля Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что военком Егор Смирнов, который имеет состояние на миллионы долларов и устроил в военкомат двух своих соратников, переведен в одну из бригад, которая выполняет боевые задачи на фронте.