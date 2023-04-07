Оккупанты минируют территорию вблизи Энергодара — мэр 7 апреля, 10:28 Оккупанты минируют территории возле Энергодара (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Российские оккупационные войска минируют территории вблизи захваченного ими города Энергодар в Запорожской области.

Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«Минами покрывают не только поля в Запорожском направлении, но и вблизи Энергодара. Есть опасность пребывания и на прибрежных территориях Каховского водохранилища, в лесополосах вблизи Энергодара и тому подобное», — отметил он.

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По словам Орлова, с началом так называемого «дачного» сезона, возросла опасность для владельцев приусадебных и загородных домов и участков.

«Это касается не только риска наступить на мину на собственном огороде или по дороге к нему, но и высокой вероятности при обработке земли задеть неразорванный снаряд», — добавил он.

29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре усилились боевые действия.