Оккупанты минируют территорию вблизи Энергодара — мэр
Оккупанты минируют территории возле Энергодара (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)
Российские оккупационные войска минируют территории вблизи захваченного ими города Энергодар в Запорожской области.
Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
«Минами покрывают не только поля в Запорожском направлении, но и вблизи Энергодара. Есть опасность пребывания и на прибрежных территориях Каховского водохранилища, в лесополосах вблизи Энергодара и тому подобное», — отметил он.
По словам Орлова, с началом так называемого «дачного» сезона, возросла опасность для владельцев приусадебных и загородных домов и участков.
«Это касается не только риска наступить на мину на собственном огороде или по дороге к нему, но и высокой вероятности при обработке земли задеть неразорванный снаряд», — добавил он.
29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре усилились боевые действия.