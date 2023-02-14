Армию дронов пополнили еще два беспилотника Raybird-3. Они способны преодолевать до 2500 км и летать сутки 14 февраля, 13:55 Raybird-3 (ACS-3) (Фото:Михаил Федоров/Facebook)

Армию дронов пополнили два комплекса Raybird-3 украинского производства. Они могут преодолевать расстояние до 2500 км.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во вторник, 14 февраля.

По его словам, дрон себя удачно проявил во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались его сбить из комплекса Бук возле Балаклеи, но не смогли. Raybird-3 удалось не только не попасть под атаку, но и проследить за российским комплексом, уехавшим на перезарядку. Затем дрон передал координаты артиллеристам — и они хорошо отработали по вражескому складу с боеприпасами.

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«Основным преимуществом этого комплекса является продолжительность полета. Мы можем патрулировать границы 24 часа, можем выполнять задачи, для которых требуется много времени на разведку, поиск, спасение», — пояснил инструктор Raybird-3 Иван.

Продолжительность полета дрона от 18 до 24 часов, высота — до 4500 метров, автономный режим — 2500 км. В зоне радиоэлектронной борьбы Raybird-3 продолжает полет без GPS, используя инерционную систему навигации. Он способен проводить глубокую разведку приблизительно 1200 км вглубь тыла оккупантов и возвращаться назад.

Ранее Федоров заявил, что для Армии дронов закупили уже 1765 беспилотников на 3,4 млрд гривен



Проект Армия дронов — комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

