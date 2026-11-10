2 декабря во Львове состоится XIII RAU Summit 2026 — итоговое бизнес-событие года для владельцев, CEO и топ-менеджеров сферы ретейла и торговой недвижимости. В этом году саммит пройдет под главной темой «Сколько стоит устойчивость?» и объединит руководителей ведущих украинских компаний для обсуждения ключевых вызовов, инвестиционных возможностей и стратегий развития бизнеса на 2027 год.

Украинский бизнес продолжает работать, восстанавливаться и инвестировать, несмотря на постоянные вызовы. Однако устойчивость имеет свою цену: потери активов, перестройка логистики, энергонезависимость, безопасность и восстановление нуждаются в значительных ресурсах.

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Как находить баланс между затратами на устойчивость и инвестициями в развитие? Какие технологии уже помогают бизнесу повышать эффективность? Куда будут инвестировать компании в 2027 году?

Именно эти вопросы станут центральными на RAU Summit 2026, который традиционно объединит лидеров отрасли для обмена практическим опытом, стратегических дискуссий и новых партнерств.

Среди экспертов — руководители ведущих компаний

Участие в саммите примут:

Василий Даниляк — CEO OKKO;

Юлия Пинтескул — заместитель главы «Эпицентр К» и CEO «Эпицентр Маркетплейс»;

Геннадий Вербиленко — CEO Comfy;

Никита Артемчук — CEO Prom;

Наталья Антоненко — генеральный директор Порт Сити Групп;

Роман Курицкий — основатель Building Development;

Антон Скоков — руководитель цифровых сервисов для бизнеса «Вчасно»;

Константин Юрченко — коммерческий директор цифровых сервисов для бизнеса «Вчасно»;

Наталья Кравец — коммерческий директор Dragon Capital Property Management;

Артур Дизендорф — руководитель отдела аренды ТРЦ Avenir Plaza;

Валерия Лавская — Chief Commercial Officer Promodo;

Галина Лакиш — коммерческий директор Lev Development.

Список экспертов продолжает дополняться.

Ключевые темы RAU Summit 2026

Программа саммита охватит пять стратегических направлений:

Цена устойчивости: потери активов, децентрализация логистики, энергостойкость, безопасность и инвестиции в восстановление.

Новая экономика торговой недвижимости: стоимость капитала, окупаемость инвестиций, новые форматы и потребительские настроения.

E-commerce 2027: маркетплейсы, искусственный интеллект, омниканальность и борьба за покупателя.

Зарабатывающие технологии: решения для автоматизации, повышения эффективности и устойчивости бизнеса.

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Развитие без пауз: инвестиции, M&A-соглашения, масштабирование и экспансия международных игроков.

Кроме выступлений и дискуссий, участников ждут нетворкинг с руководителями ведущих компаний и брендзоны партнеров, где можно будет ознакомиться с бизнес-решениями, новыми проектами и обсудить возможности сотрудничества.

Среди компаний, которые представят свои брендзоны, — Трипольское Солнце, Lev Development, Вовремя, eSputnik, ТРК White Lines, Наша Сила, Viatec, WR Group, Building Development, Pricer24 и mono.

Как присоединиться к RAU Summit 2026

Дата: 2 декабря 2026 года

Место: Львов. Из соображений безопасности точный адрес локации с обустроенным укрытием сообщат зарегистрированным участникам.

Для гостей саммита предусмотрены специальные скидки 15−20% на проживание в гостиницах Львова.

Регистрация и подробная программа

RAU Summit 2026 — возможность услышать опыт лидеров рынка, найти новые бизнес-контакты и определить ориентиры развития на 2027 год.