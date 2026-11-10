Сколько стоит устойчивость: во Львове состоится RAU Summit 2026 с участием лидеров OKKO, Эпицентр, Comfy и Prom
RAU Summit
2 декабря во Львове состоится XIII RAU Summit 2026 — итоговое бизнес-событие года для владельцев, CEO и топ-менеджеров сферы ретейла и торговой недвижимости. В этом году саммит пройдет под главной темой «Сколько стоит устойчивость?» и объединит руководителей ведущих украинских компаний для обсуждения ключевых вызовов, инвестиционных возможностей и стратегий развития бизнеса на 2027 год.
Украинский бизнес продолжает работать, восстанавливаться и инвестировать, несмотря на постоянные вызовы. Однако устойчивость имеет свою цену: потери активов, перестройка логистики, энергонезависимость, безопасность и восстановление нуждаются в значительных ресурсах.
Как находить баланс между затратами на устойчивость и инвестициями в развитие? Какие технологии уже помогают бизнесу повышать эффективность? Куда будут инвестировать компании в 2027 году?
Именно эти вопросы станут центральными на RAU Summit 2026, который традиционно объединит лидеров отрасли для обмена практическим опытом, стратегических дискуссий и новых партнерств.
Среди экспертов — руководители ведущих компаний
Участие в саммите примут:
- Василий Даниляк — CEO OKKO;
- Юлия Пинтескул — заместитель главы «Эпицентр К» и CEO «Эпицентр Маркетплейс»;
- Геннадий Вербиленко — CEO Comfy;
- Никита Артемчук — CEO Prom;
- Наталья Антоненко — генеральный директор Порт Сити Групп;
- Роман Курицкий — основатель Building Development;
- Антон Скоков — руководитель цифровых сервисов для бизнеса «Вчасно»;
- Константин Юрченко — коммерческий директор цифровых сервисов для бизнеса «Вчасно»;
- Наталья Кравец — коммерческий директор Dragon Capital Property Management;
- Артур Дизендорф — руководитель отдела аренды ТРЦ Avenir Plaza;
- Валерия Лавская — Chief Commercial Officer Promodo;
- Галина Лакиш — коммерческий директор Lev Development.
Список экспертов продолжает дополняться.
Ключевые темы RAU Summit 2026
Программа саммита охватит пять стратегических направлений:
- Цена устойчивости: потери активов, децентрализация логистики, энергостойкость, безопасность и инвестиции в восстановление.
- Новая экономика торговой недвижимости: стоимость капитала, окупаемость инвестиций, новые форматы и потребительские настроения.
- E-commerce 2027: маркетплейсы, искусственный интеллект, омниканальность и борьба за покупателя.
- Зарабатывающие технологии: решения для автоматизации, повышения эффективности и устойчивости бизнеса.
- Развитие без пауз: инвестиции, M&A-соглашения, масштабирование и экспансия международных игроков.
Кроме выступлений и дискуссий, участников ждут нетворкинг с руководителями ведущих компаний и брендзоны партнеров, где можно будет ознакомиться с бизнес-решениями, новыми проектами и обсудить возможности сотрудничества.
Среди компаний, которые представят свои брендзоны, — Трипольское Солнце, Lev Development, Вовремя, eSputnik, ТРК White Lines, Наша Сила, Viatec, WR Group, Building Development, Pricer24 и mono.
Как присоединиться к RAU Summit 2026
Дата: 2 декабря 2026 года
Место: Львов. Из соображений безопасности точный адрес локации с обустроенным укрытием сообщат зарегистрированным участникам.
Для гостей саммита предусмотрены специальные скидки 15−20% на проживание в гостиницах Львова.
Регистрация и подробная программа
RAU Summit 2026 — возможность услышать опыт лидеров рынка, найти новые бизнес-контакты и определить ориентиры развития на 2027 год.