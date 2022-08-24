В Украине растет количество тех, кто разговаривает дома на украинском языке — опрос 24 августа, 14:06 Украинцы все больше переходят на украинский в быту после начала полномасштабного вторжения России (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Количество граждан, которые дома разговаривают на украинском языке, растет. На данный момент украинский в быту используют 51% жителей Украины по сравнению с 48% в апреле.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Треть респондентов разговаривают на двух языках, еще 13% используют в быту русский.

Более половины жителей южных и восточных областей Украины двуязычны, около четверти — русскоязычные.

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Социологи отмечают, что использование русского языка в быту уменьшилось примерно вдвое.

При этом, 76% украинцев указали украинский язык как родной, 19% - русский. При этом 30% русскоязычных считают своим родным языком украинский.

86% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах и только 3% за русский язык как второй государственный в Украине.

Возросло и количество тех, кто постоянно общается на украинском языке — с 50% до войны России против Украины и до 64% после.

Опрос проводился 17−18 августа. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма и тех, где отсутствовала украинская мобильная связь.

Верховная Рада приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля 2019 года. 16 июля 2019 года он вступил в силу.

С января 2021-го на украинский перешла вся сфера обслуживания, а с июля расширилась сфера применения государственного языка в кино, книгоиздании и печатных изданиях, культурной и туристической отраслях. Также с июля 2021 года полностью заработала норма об экзаменах по украинскому языку для кандидатов на госдолжности.

С 16 июля текущего года в Украине вступил в силу ряд новых норм языкового закона. Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение этого закона.







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