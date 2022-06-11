Растаможка авто в Дія. Правительство поддержало антикоррупционный законопроект 11 июня, 18:59 Цей матеріал також доступний українською Правительство поддержало законопроекты о растаможке легковых автомобилей в Дії (Фото:IvanSemenovich / Depositphotos)

Правительство поддержало законопроекты о растаможке автомобиля за несколько кликов на портале Дія.

По сообщению Минцифры, в Украине стартует новая антикоррупционная реформа, в разы упрощающая процедуру растаможивания автомобиля. В то же время она защищает вас от манипулирований ценой, ведь полностью цифровизирована.





Видео дня

В Кабмине отмечают, что это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Она должна устранить коррупцию при растаможке легковых автомобилей.

Какие преимущества получат украинцы

В приложении Дія вы сможете самостоятельно рассчитать точную стоимость таможенных платежей по формуле даже до покупки автомобиля. Она охватывает неизменные характеристики транспорта:

объем, тип и мощность двигателя;

возраст автомобиля;

эксклюзивность.

Как подать декларацию в Дія — инструкция

Для подачи декларации достаточно будет ввести VIN-код автомобиля, а расчет всех платежей рассчитывается автоматически. Оплатить все можно будет в приложении через 5 минут.

После растаможивания автомобиль можно будет зарегистрировать в Украине за несколько кликов в приложении Дія.

Проект осуществляется при поддержке ГО Офис простых решений и результатов, а также проекта USAID/UK aid Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.