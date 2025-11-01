Полиция объявила подозрения пятерым россиянам, которые расстреляли 17 гражданских в Буче. ГУР обнародовало данные оккупантов

Разведка обнародовала персональные данные российских военных, которые причастны к военным преступлениям в Буче Киевской области (Фото: ГУР МО)

Национальная полиция Украины установила имена и заочно объявила подозрение в совершении военных преступлений пятерым российским оккупантам, которые во время оккупации Бучи в 2022 году казнили 17 гражданских жителей, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в субботу, 1 ноября.

Разведка опубликовала имена и персональные данные указанных военных преступников. Они служили в составе 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии российской армии:

лейтенант Юрий Владимирович Ким, 03.07.1997, командир взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы, родился в городе Мосрентген Московской области и проживает в городе Балашиха, мкр-н Научно-исследовательского института противопожарной обороны, д. 13, кв. 56.

рядовой Евгений Евгеньевич Мешалкин, 11.09.2001, стрелок-оператор 2-й БТГР, уроженец г. Заводоуковск Тюменской области, проживает в городе Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 181, кв. 7;

старший сержант Анатолий Валерьевич Павлов, 31.07.1990, командир орудия 2-й самоходно-артиллерийской батареи 2-й БТГР, уроженец Чувашии, проживает в Пскове, ул. Маргелова, д. 1, кв. 20;

старший сержант Шамиль Фархадович Гасангулиев, командир отделения — командир боевой машины 4-й ДШР 2-й БТГР, уроженец Пскова, проживает на пер. Рельсовый, д. 9;

старший солдат Павел Васильевич Кретинин, 29.12.1985, заместитель командира взвода — командир отделения 2-й БТГР, уроженец с. Талова Воронежской области, проживает в Пскове, просп. Рижский, д. 49, кв. 91.

В ГУР сообщили, что указанные россияне причастны к убийствам и пыткам украинцев во время оккупации Бучи.

Во время российской оккупации Бучи погиб 381 человек, в Бучанской территориальной громаде — 554 человека, среди них — 12 детей, сообщали BBC Украина в архивном отделе Бучанского городского совета.

Больше всего убитых гражданских (около 40) после деоккупации 31 марта 2022 года было найдено на улице Яблунской.